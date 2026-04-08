Il 14 aprile, il mondo si fermerà, almeno quello che conta. Porsche svela ufficialmente la nuova 911 con una première digitale globale trasmessa in diretta sul Newsroom ufficiale e sul canale YouTube del marchio. Un appuntamento che non ha bisogno di grancasse: quando si parla di 911, l’attenzione arriva da sola.

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Ma la Casa di Stoccarda non si è accontentata di una presentazione come tante. Per accompagnare il debutto della nuova generazione, ha scelto di girare un cortometraggio immersivo tra le strade montane di Tenerife, dove le curve cieche, i saliscendi e i rettilinei brevi diventano il banco di prova più onesto che esista. Niente piste sterili, solo asfalto vero, contesto reale e una 911 che deve guadagnarsi ogni curva.

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La scelta dell’isola non è turistica. Il terreno vulcanico e irregolare di Tenerife è esattamente il tipo di scenario che smonta o consacra un’auto sportiva, mettendo a nudo agilità, precisione e comportamento dinamico in condizioni che nessun circuito riesce a replicare. Porsche lo sa, e ha costruito la comunicazione attorno a questo, lasciando a casa le scenografie artificiali.

Il messaggio scelto per il lancio, Pure driving pleasure at the wheel, non è uno slogan di marketing. Sposta il fuoco dalla potenza assoluta all’esperienza di chi siede al volante. Ciò che Porsche vuole raccontare non è quanti cavalli abbia la nuova 911, ma come quella 911 dialoga con il guidatore, con quella sensazione quasi istintiva che da sempre rende il modello qualcosa di diverso da qualsiasi altra sportiva sul mercato.

A rafforzare il taglio concreto della presentazione ci sarà il contributo di esperti tecnici, chiamati a spiegare il funzionamento meccanico e le scelte ingegneristiche basandosi direttamente sui test su strada.

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La formula digitale, infine, garantisce copertura globale in tempo reale, con la possibilità di recuperare l’evento in modalità on demand per chi non riuscirà a collegarsi alla diretta. La nuova 911 non merita di essere vista di fretta, e Porsche sembra averlo capito benissimo.