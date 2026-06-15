Tesla, l’FSD e i numeri che non tornano: i regolatori UE ci cascheranno?

Tesla ha presentato alle autorità di regolamentazione europee statistiche di sicurezza sul suo sistema Full Self-Driving (FSD) che, secondo dieci degli undici ricercatori indipendenti che le hanno esaminate, costituiscono pubblicità ingannevole. È quanto emerge dall’inchiesta di Reuters, la terza di una serie dedicata alla campagna europea di Tesla sulla guida autonoma, costruita su richieste di accesso agli atti pubblici.

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Alla fine del 2024, Tesla si è rivolta all’autorità olandese RDW per avviare il processo di approvazione dell’FSD. In una lettera del novembre di quell’anno, l’azienda ha allegato un link al proprio rapporto sulla sicurezza, sostenendo che un maggiore utilizzo del sistema rende le strade più sicure.

Dopo oltre un anno di test e revisioni, l’approvazione è arrivata il 10 aprile. Poco dopo, il responsabile delle politiche europee di Tesla ha scritto alle autorità svedesi chiedendo un’autorizzazione analoga, allegando una presentazione che affermava come le Tesla con FSD percorrano una distanza sette volte maggiore tra un incidente e l’altro rispetto al guidatore umano medio statunitense. La stessa presentazione proiettava 32.000 vite salvate e 1,9 milioni di feriti in meno.

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Quelle proiezioni partono dall’ipotesi che ogni veicolo sulle strade americane, camion merci e moto compresi, venga sostituito da una berlina Tesla dotata di FSD, e che ciascuna di queste Tesla sia almeno sette volte più sicura del mezzo che sostituisce. Un’ipotesi che definire ottimistica sarebbe un eufemismo.

Il problema metodologico di fondo, già dettagliato in una precedente inchiesta Reuters, riguarda il benchmark utilizzato. Tesla confronta il proprio tasso di incidenti contando solo gli episodi che hanno attivato gli airbag, e lo mette a paragone con il tasso federale complessivo, che include sinistri ben meno gravi. La Tesla media è inoltre un’auto recente, e le auto recenti si incidentano meno per ragioni del tutto indipendenti dalla guida autonoma, semplicemente perché incorporano sistemi di sicurezza più evoluti.

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RDW ha dichiarato di non basarsi su affermazioni di marketing nelle proprie valutazioni, ma non ha rivelato se abbia mai verificato le statistiche di sicurezza USA fornite da Tesla. Il Consiglio europeo per la sicurezza dei trasporti ha scritto ai ministri dei trasporti di tutta l’UE chiedendo di non riconoscere l’omologazione olandese, e ha inviato a RDW nove domande dettagliate, compresa una su come le indagini federali americane sul sistema FSD siano state considerate durante la revisione.

Nel frattempo, l’FSD Supervised è già attivo in Paesi Bassi, Lituania, Estonia, Belgio e Danimarca, mentre Germania, Francia, Italia, Spagna, Grecia e Irlanda si trovano in varie fasi di revisione. L’approvazione a livello UE richiede il voto favorevole di almeno il 55% degli Stati membri, rappresentanti il 65% della popolazione del blocco. Il Comitato tecnico sui veicoli a motore ne discuterà il 30 giugno, senza ancora mettere ai voti nulla di definitivo.