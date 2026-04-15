La nuova Porsche 911 GT3 S/C è forse l’ultima follia analogica

Qualcuno in Porsche ha deciso di fare esattamente quello che non ci aspettavamo. La 911 GT3 S/C ne è la dimostrazione: per la prima volta, la filosofia estrema della GT3 abbandona il tetto fisso e si apre al cielo. Sulla carta sembra un controsenso. È invece forse una delle idee più coerenti che Porsche abbia avuto negli ultimi anni.

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La sigla S/C è inedita nella famiglia GT3, e non è un esercizio di stile. È una terza anima che si affianca alla GT3 classica e alla Touring, prendendo quest’ultima come punto di partenza, quindi niente ala posteriore, linee più pulite, e aggiungendo elementi mutuati direttamente dalla 911 S/T: parafanghi e portiere in CFRP, cerchi in magnesio alleggeriti, componenti rivisti su telaio e sospensioni.

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Un peso di 1.497 kg, appena superiore alla versione chiusa. Un numero che, considerata la presenza di una capote elettrica, ha dell’incredibile. Merito di una base già così rigida da non aver richiesto rinforzi strutturali aggiuntivi. Il comportamento dinamico resta intatto.

Il motore è quello giusto, forse l’ultimo della specie, il boxer aspirato da 4.0 litri che urla fino a 9.000 giri/min erogando 510 CV. Niente turbo, niente elettrificazione, niente compromessi. Solo cambio manuale, 0-100 km/h in 3,9 secondi e 313 km/h di velocità massima, numeri identici alla 911 GT3 Touring, ma vissuti in modo completamente diverso.

Guidare questo motore a cielo aperto, sentirne le vibrazioni senza filtri e ascoltarne il canto senza l’intermediazione di un tetto, vale più di qualsiasi dato sulla scheda tecnica. È un’esperienza sensoriale che il mercato sta rapidamente rendendo impossibile.

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L’abitacolo è radicale come ci si aspetta. Due posti, sedili sportivi con airbag integrato, strumentazione digitale con contagiri centrale. Ma non mancano le soluzioni come la capote che si apre in 12 secondi fino a 50 km/h e il frangivento utilizzabile fino a 120. Dettagli che fanno la differenza quando l’auto la si vuole usare, non solo ammirare.

Il prezzo parte da circa 280.000 euro. Non è una serie limitata, ma è destinata a pochissimi, e il suo potenziale collezionistico è reale: motore aspirato in via d’estinzione, configurazione unica nel panorama GT3, cambio manuale. Porsche propone anche il pacchetto Street Style firmato Exclusive Manufaktur per chi vuole personalizzare materiali e dettagli.