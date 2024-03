Ghiaccio e fuoco: la Porsche GT4 e-Performance da 1.088 CV svela il suo lato più estremo

Nel cuore della Lapponia finlandese, dove il sole scompare per gran parte dell’inverno e le temperature scendono fino a -20 °C, la Porsche GT4 e-Performance sta scrivendo un capitolo fondamentale nel futuro elettrificato della Casa della Cavallina. Non si tratta di una semplice vettura da corsa, bensì di un vero e proprio laboratorio su ruote, un banco di prova estremo per le tecnologiche che daranno vita agli esemplari di domani.

Sotto la scocca, pulsa un powertrain elettrico da 1.088 CV, la stessa potenza della mostruosa Taycan Turbo GT.

La trazione integrale elettrica, gestita da un sistema di controllo all’avanguardia, garantisce performance eccezionali e un’agilità senza precedenti, affinché il bolide di Stoccarda sappia domare il ghiaccio dei sentieri finnici in totale disinvoltura. Fermarla è pressoché impossibile, grazie a un accurato studio dei tecnici, desiderosi di conferire alla vettura nipponica una marcia in più rispetto a qualsiasi altra produzione presente nei punti vendita.

Il futuro è elettrico: la Porsche GT4 e-Performance da 1.088 CV domina i ghiacci

I test in Lapponia sono stati affidati a due piloti esperti, che vantano numerose gare all’attivo nelle principali competizione del motorsport: Oliver Schwab e Bjorn Forster. A loro è stato affidato il compito di raccogliere preziosi dati sulla gestione della batteria, una questione particolarmente cara ai conducenti oggi. Tra le ragioni ree di frenare le ambizioni delle Case costruttori di BEV, vi sono infatti i timori di essere traditi dal veicolo nel momento meno opportuno, ad esempio in caso di condizioni climatiche particolarmente rigide.

Negli scorsi mesi ha confermato le preoccupazioni i danni riportati dalle Tesla in quel di Chicago, colpita da temperature fino a -11 °C. A tal proposito, non sussiste nessun banco di prova migliore della Finlandia, rinomata per il freddo gelido, che ti glaciale. Inoltre, il lavoro assegnato ai driver consisteva nel verificare la capacità di ricarica ad alta potenza e il comportamento del mezzo in circostanze estreme. Le informazioni acquisite in tale scenario saranno impiegate per affinare le tecnologie e le componenti poi integrate nelle Porsche finali.

Il teatro della titaniche gesta è stata la Porsche Ice Experience, la quale, situata a Levim offre un’esperienza di 420.000 metri quadrati dedicata a test, corsi di guida e attività rivolte agli appassionati. Nel corso del 2024, oltre 1.300 persone avranno l’opportunità di vivere sulla loro pelle l’ebbrezza di guidare su ghiaccio e neve al volante di diverse Porsche, compreso il prototipo GT4 e-Performance.

Il futuro è a tinte green e il Costruttore di Zuffenhausen ha in serbo degli importanti piani in proposito. Attraverso un’iniziativa all’avanguardia, capace di suscitare l’entusiasmo della community di fedelissimi, mira a consolidare il rapporto di reciproco sostegno e supporto insieme ai clienti.