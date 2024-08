La Nissan Hyper Force utilizzerà le prime batterie allo stato solido

L’attenzione intorno alle batterie allo stato solido per i veicoli elettrici è sempre altissima. Recentemente abbiamo dato notizia dell’ottenimento della licenza da parte di Volkswagen per la produzione di questa tipologia di batterie e di come Mercedes abbia ricevuto da Factorial Energy batterie da 106 Ah. Ora arriva la notizia che Nissan è pronta alla realizzazione di batterie allo stato solido e, secondo diverse indiscrezioni, la Hyper Force potrebbe essere il modello a trarne il maggiore beneficio.

Il progetto pilota di Nissan per le batterie allo stato solido

Nissan all’interno dello stabilimento di Yokohama ha introdotto un progetto per una linea pilota destinata alla produzione di batterie allo stato solido. L’obiettivo è quello di utilizzarle di serie sui propri veicoli elettrici entro il 2028. Come noto le batterie allo stato solido assicurano diversi vantaggi per le auto elettriche ed è il motivo per cui intorno a questa tecnologia ci sono tante attese e interessi. Nello specifico le batterie allo stato solido hanno una maggiore densità e, quindi, consentono sia ricariche più rapide che autonomie maggiori.

Ivan Espinosa, vicepresidente globale di Nissan, ha dichiarato che ci sono diversi utilizzi per questa tipologia di batterie. Si tratta infatti di una tecnologia in grado di concentrare in uno spazio ridotto grandi quantità di energia e questa caratteristica le rende particolarmente adatte per le auto sportive.

Come per tutte le innovazioni anche queste batterie allo stato solido avranno probabilmente dei costi elevati ma, questa la previsione di Espinosa, i costi andranno a ridursi con l’evoluzione tecnologia. C’è poi da considerare, precisa sempre il vicepresidente globale di Nissan, che con l’utilizzo delle batterie allo stato solido si utilizzerà meno materiale per ottenere lo stesso quantitativo di energia rendendo di fatto il costo di questi componenti più competitivo.

Alla luce di queste dichiarazioni c’è da pensare che le batterie allo stato solido entreranno in produzione con il concept dell’Hyper Force che è l’erede elettrica della Nissan GT-R. a esplicita domanda Espinosa ha espresso grande ottimismo riferendo che questo sarà un modello di punta tale da essere l’auto perfetta per introdurre nel mercato questa tecnologia. Considerando le caratteristiche delle batterie allo stato solido è da prevedere che saranno utilizzate anche in veicoli più compatti essendo più semplice integrarle in questo tipo di vetture.