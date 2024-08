MG potrebbe riuscire ad “aggirare” i dazi in Europa

MG si è andata affermando come uno tra i marchi cinesi più popolari in Europa, anche grazie alla sua storia, di fatto, europea. Recentemente il marchio ha conquistato un’importante fetta di mercato principalmente con una gamma di veicoli a combustione interna a prezzi molto competitivi. Nonostante il successo dell’MG4 nel segmento delle auto elettriche, con numeri di vendita significativi, non riesce ancora a raggiungere le vendite dei modelli a motore termico. Non stupisce molto, anche data l’appeal e la proposta di MG.

In Spagna, ad esempio, il modello più venduto quest’anno è stato l’MG ZS, con 12.612 unità registrate secondo i dati ANFAC, con il 98% degli esemplari venduti che corrisponde alle versioni a combustione. L’MG4, con 1.735 unità vendute, si posiziona comunque tra le auto elettriche più vendute nel paese, superata solo dalla Tesla, che continua a stare in cima alle vendite sul mercato europeo.

La situazione potrebbe cambiare radicalmente in seguito all’introduzione delle tassazioni che la Commissione Europea ha imposto a partire da luglio sulle importazioni di auto elettriche cinesi. In questo contesto, MG, o meglio il gruppo SAIC a cui appartiene, si trova a dover affrontare le tariffe più elevate.

SAIC è attualmente soggetta alla tariffa più alta tra i marchi cinesi, con un’aliquota del 36,3%, a cui si aggiunge il 10% già esistente. Questo aumento significativo potrebbe presto riflettersi sul prezzo che i clienti dovranno pagare per acquistare questi veicoli.

MG vorrebbe a questo punto consolidarsi in Europa attraverso la costruzione di nuovi stabilimenti nel Continente, come hanno già scelto di fare BYD e Chery. I piani, però, non sono così semplici e sono ancora in fase di definizione. SAIC sta esplorando soluzioni alternative per mitigare l’impatto delle tariffe. Una possibile soluzione potrebbe essere la Thailandia, dove viene prodotta anche la MG4 elettrica. Esportare questo modello in Europa dalla Thailandia permetterebbe di evitare le tariffe provvisorie imposte dall’Ue.