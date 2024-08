GAC produce un’auto elettrica ogni 53 secondi, ma non è un record assoluto

Com’è noto, la Cina rappresenta un punto di riferimento ineludibile nella produzione di auto elettriche. Il gigante orientale, infatti, domina il settore e minaccia di rendere ancora più ferreo tale dominio, nell’immediato futuro, anche grazie ad una capacità di fare sistema che manca in Occidente.

Tra i tanti marchi che stanno consolidando la posizione di Pechino nell’ambito della mobilità sostenibile, c’è anche GAC. Di questa azienda si sta parlando molto in questi giorni per i numeri forniti in relazione al nuovo stabilimento di Changsha, nella provincia di Hunan. La casa, infatti, ha messo in previsione la produzione di circa 200mila veicoli all’anno. Spalmando tale numero fuoriesce un dato molto significativo: l’impianto sarebbe in grado di sfornare un veicolo ogni 53 secondi.

Un’auto elettrica ogni 53 secondi: questa è la previsione produttiva per il nuovo impianto di GAC posizionato a Changsha, nella provincia di Hunan. Il primo modello destinato ad uscire dalla linea di produzione è la Aion V di seconda generazione, che è stata lanciata sul mercato domestico nel passato mese di luglio, ad un prezzo che parte da 129.800 yuan (circa 16.462 euro).

Nel corso del primo mese di operatività, l’impianto GAC destinato alle Aion dovrebbe conseguire circa 9mila esemplari. Per quanto concerne invece la piena capacità produttiva, occorrerà attendere il prossimo anno. Da quel momento, le linee di montaggio saranno in grado di avviare al mercato 200mila veicoli ogni dodici mesi.

A rendere possibile tale risultato è la presenza all’interno del sito produttivo di tecnologie complete di modellazione AI e simulazione. Grazie al loro impiego, GAC è in grado di ridurre le tempistiche di risoluzione dei problemi nell’ordine del 25%. Mentre ammonta al 30% il risparmio in termini di spazio che sarà occupato dalle varie attrezzature.

Inoltre, il sistema logistico “intelligente” rende possibile un aumento del 40% nella precisione per quanto riguarda la consegna delle componenti, cui si aggiunge una riduzione delle tempistiche di consegna pari al 25%.

GAC corre, ma c’è chi va ancora più veloce

Quello di Changsha è il terzo impianto di GAC Aion dislocato lungo il territorio cinese. I due costruiti in precedenza sono in grado, se messi insieme, di conseguire una capacità produttiva combinata di 400mila veicoli all’anno. Portando di conseguenza la capacità produttiva annuale totale del produttore cinese a 600mila unità.

Occorre comunque sottolineare che le ragguardevoli prestazioni conseguite non rappresentano un vero e proprio record. Se 53 secondi destano una certa meraviglia da parte dei non esperti, ci sono case che riescono a fare anche di meglio. A partire da Ford, che riesce ad assemblare un pick-up F-150 ogni 49 secondi nell’impianto di Dearborn, situato all’interno del Michigan.

Mentre spazza via tutti Tesla, che porta il dato a 40 secondi per la produzione di una Model Y o di una Model 3. Un primato che, ironia della sorte, è stato conseguito nella Gigafactory di Shanghai. Un risultato che si erge a vero e proprio punto di riferimento, per l’intero settore.

GAC intanto si dedica anche al battery swap

GAC, nel frattempo, continua a mostrare notevole dinamismo. Testimoniato in particolare da Aion, la divisione dedicata alle vetture con alimentazioni a basso impatto ambientale, che nel passato mese di aprile ha inaugurato la prima stazione di battery swap. L’impianto si trova nella città di Guangzhou e ha segnato l’avvio dell’interesse del brand per questa tecnologia, come del resto hanno già fatto Geely e NIO.

Il sistema messo a punto da GAC, è in grado di cambiare la batteria al volo non mancando di ricaricare l’auto elettrica interessata, ad alta potenza. La stessa casa, peraltro, ha tenuto a sottolineare il fatto che la sua stazione sia la prima ad avviare la ricarica della batteria in maniera completamente automatica.

La stazione è la prima, nell’ambito di un piano che prevede la costruzione di altre 220 entro la fine dell’anno e il conseguimento della millesima entro e non oltre il 2025. Tutte quelle costruite saranno posizionate a Guangzhou, una metropoli che conta ben 18 milioni di residenti. La città, che si trova a nord di Hong Kong, mei piani di GAC dovrebbe diventare la prima città “super-charging” al mondo.