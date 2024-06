Tesla Model Y, ancora brutte notizie per il SUV elettrico: arriva la conferma di Elon Musk

Per Tesla Model Y è un anno molto complicato, dopo che nel 2023 è stata l’auto più venduta al mondo, portandosi a casa una sfilza di tanti altri premi. Dopo un 2023 pieno di successi, il 2024 è iniziato malissimo sia per il SUV elettrico che per la casa automobilistica statunitense. Le immatricolazioni continuano a calare in tutti i mercati, con particolare difficoltà in Europa, dove in Germania ha subìto un crollo del 64% rispetto allo scorso anno. In Italia la situazione è molto simile, nonostante si trovi tra le elettriche più vendute nel Bel Paese. Tuttavia, rispetto allo scorso anno le immatricolazioni sono diminuite di circa il 50%. L’azienda di Elon Musk stava quindi lavorando al restyling del modello, per renderlo più “appetibile”, ma sembra che i piani siano cambiati.

Tesla Model Y: nessun restyling in arrivo nel 2024

Lanciare sul mercato il modello aggiornato del SUV elettrico, al momento, potrebbe non avere molto senso, dato che ci sono migliaia di veicoli elettrici dell’azienda fermi in attesa di trovare un proprietario. Nonostante ciò, Tesla continua a ritmo spedito con la produzione, arrivando a sfornare più veicoli di quelli realmente richiesti.

Un’altra motivazione potrebbe essere legata alle priorità. La casa automobilistica si starebbe concentrando maggiormente sulla futura elettrica low-cost da 25.000 euro, al momento conosciuta con il nome non ufficiale di Model 2. Questo modello dovrebbe arrivare sul mercato nel corso del 2025, sebbene al momento non ci siano molti dettagli in merito. Se così fosse, non dovrebbe mancare molto alla sua presentazione ufficiale.

Tornando alla Model Y, un azionista di Tesla ha pubblicato su X (ex Twitter) un post dove parlava del possibile debutto del restyling della Model Y a luglio. La notizia è stata smentita da Elon Musk in persona, dichiarando: “Nel corso di quest’anno non ci sarà alcun aggiornamento della Model Y”. Inoltre, ha sottolineato che l’azienda continua a migliorare i propri modelli anche con piccoli aggiornamenti, senza fare annunci o presentazioni.

Tanti però si aspettano un cambiamento importante come successo con la Model 3 Performance e non solo. Dopo il debutto della nuova versione sportiva della berlina elettrica, si parlava anche di una nuova versione Performance della Model Y. A questo punto, però, sembra che anche questa sia stata accantonata per concentrare le forze su altri progetti.