La Honda Saloon vince il premio “Best of the Best” ai Red Dot Design Awards

Honda celebra un altro trionfo ai “Red Dot Design Award”. In questa occasione prestigiosa, il modello di punta della “Serie 0”, la Saloon ha ottenuto il prestigioso premio “Best of the Best 2024” nella categoria Design Concept. Un ulteriore riconoscimento è andato allo Space-Hub, un altro concept Honda, che è stato anch’esso premiato nella stessa categoria.

Questi premi appena ottenuti si aggiungono ai quattro ottenuti ad aprile per il Product Design: il ciclomotore elettrico EM1, lo scooter elettrico ultracompatto Motocompacto, il motore fuoribordo BF350 e il tosaerba robotizzato Miimo. Un grande momento per Honda a livello di stile e apprezzamento internazionale.

Toshinobu Minami, Managing Director del Design Centre di Honda, ha dichiarato: “Siamo onorati di ricevere il rinomato Red Dot Award nel concorso Design Concept, oltre ai riconoscimenti nel concorso Product Design di aprile. Abbiamo progettato la Berlina, premiata come ‘Best of the Best’, per rappresentare una trasformazione significativa di Honda, con l’obiettivo di creare ‘risonanza con l’ambiente, la società e i clienti’, con un design distintivo e originale”.

Le dichiarazioni di Minami sottolineano come l’impegno del marchio stia superando gli orizzonti del design contemporaneo per creare qualcosa di nuovo e stupefacente. “Crediamo che questi premi siano il risultato del riconoscimento del design innovativo e del nuovo valore offerto da Honda. Continueremo a sviluppare e offrire prodotti di mobilità che portino sorpresa ed entusiasmo nella vita quotidiana delle persone”.

La Serie 0 di Honda ha debuttato al Consumer Electronics Show (CES) 2024 a gennaio come parte dell’approccio globale di elettrificazione del marchio. I concept Saloon e Space-Hub incarnano il concetto di design “Sottile, leggero e intelligente”, che rappresenterà la luce guida per lo sviluppo futuro dei veicoli elettrici di Honda.

La berlina Saloon esprime flessibilità e dinamismo solamente osservandola. Il design verticale del vetro laterale mette in risalto un ampio pannello laterale, la forma si restringe verso le minigonne laterali e gli pneumatici ne escono enfatizzati.

Gli interni presentano un’interfaccia uomo-macchina semplice e intuitiva, con un’interfaccia utente sofisticata e fluida. Lo stile sportivo e la ridottissima altezza del veicolo distinguono la Saloon dagli altri modelli, offrendo un design accattivante e uno spazio interno più ampio di quanto ci si aspetti.