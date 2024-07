Pneumatici All Season, lati positivi e negativi di questa scelta per la propria auto

La commercializzazione di pneumatici estivi e invernali è affiancata anche da una terza categoria di pneumatici che rappresenterebbe un buon compromesso. Stiamo parlando delle gomme All Season, anche conosciute come quattro stagioni che, quindi, letteralmente, potrebbero essere adatte a ogni condizione climatica stagionale.

Questi pneumatici “ibridi” offrono una soluzione comoda, utilizzabile, appunto, sia in estate che in inverno, eliminando la necessità (che non è per tutti) del cambio stagionale delle gomme. In questo modo si evitano le problematiche legate all’utilizzo di pneumatici inadeguati, specie quando si parla di stagione fredda. Le gomme All Season sono facilmente riconoscibili grazie alla sigla M+S (Mud and Snow) sul fianco, che indica la loro idoneità per fango e neve con il simbolo di una montagna con un fiocco di neve, a confermare la conformità alle normative europee EN 14905 per l’inverno. Un’altra sigla possibilmente presente è 3PMSF (Three-Peak Mountain Snowflake), sempre utile a confermare la resistenza nelle condizioni invernali.

Il battistrada delle gomme All Season è più profondo rispetto a quello delle gomme estive e presenta delle lamelle per drenare l’acqua pensate per la pioggia. La speciale mescola ricca di silice permette a questi pneumatici di adattarsi rapidamente alle alte temperature estive, mantenendo al contempo flessibilità per le strade fredde. Da strade bagnate a terreni fangosi fino all’asfalto rovente, le gomme All Season sono in grado di gestire diverse superfici.

Anche per loro, però, ci sono vantaggi e svantaggi, tenendo sempre presente le specifiche indicate nel libretto di istruzioni della vettura riguardo ai pneumatici più idonei da utilizzare. I principali vantaggi delle gomme quattro stagioni hanno a che fare con sicurezza e solidità in varie situazioni climatiche, buona trazione e aderenza all’asfalto, anche con pioggia e nevischio. Si tratta anche di una scelta ecologica, dato che si consumano meno pneumatici (destinati a diventare rifiuti) e si consigliano soprattutto a chi vuole un unico set di gomme per tutto l’anno, specie se vive in zone dove le temperature non vanno sotto i -5 °C.

Anche le gomme All Season presentano alcuni svantaggi. Non sarebbero ideali per chi percorre molti chilometri annualmente, dato che il battistrada tende a consumarsi più rapidamente. Inoltre, sono solitamente più costose rispetto ai pneumatici estivi o invernali. Sono pneumatici meno adatti a una guida sportiva o su strade impegnative e la durata può essere leggermente inferiore rispetto alle gomme estive, con un potenziale aumento della rumorosità.