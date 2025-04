La GR Yaris si rinnova ancora, Toyota ha perfezionato la sua sportiva grazie ai rally

Toyota Gazoo Racing alza ancora l’asticella con la nuova evoluzione della GR Yaris, confermando il proprio impegno nel migliorare costantemente le performance della compatta ad alte prestazioni. Questo restyling non è solo un aggiornamento estetico o tecnico, ma il frutto di un lungo processo di sviluppo condiviso con i piloti professionisti, grazie alla partecipazione attiva alle più importanti competizioni motoristiche mondiali.

Nata nel 2020 come autentica sportiva omologata per la strada, la GR Yaris è l’espressione tangibile della filosofia “Toyota: always better cars through motorsport”, ovvero l’applicazione delle conoscenze provenienti dal mondo dello sport per le auto ad alte prestazioni prodotte in serie.

Il know-how accumulato dal team Toyota Gazoo Racing, che è pluricampione nel WRC, ha permesso di perfezionare ogni dettaglio dell’auto attraverso l’esperienza reale in pista e nei rally. Ogni gara è stata occasione per raccogliere dati, analizzare criticità e ascoltare le sensazioni dei piloti. Dai campionati giapponesi alla Super Taikyu Series, ogni competizione ha contribuito a migliorare maneggevolezza, precisione di guida e interazione pilota-vettura.

Tra le novità più interessanti spicca l’ottimizzazione del cambio automatico a otto rapporti Gazoo Racing, ora più rapido e reattivo in modalità sportiva. Il pedale del freno nella Toyota è adesso ampliato per favorire la guida a due pedali, mentre nuovi bulloni rinforzati e flange con nervature migliorano la rigidità del telaio, con benefici diretti su sterzo e stabilità in rettilineo.

Anche il sistema sospensivo Toyota risulta rivisitato per adattarsi alle nuove componenti, con uno smorzamento degli ammortizzatori bilanciato tra comfort e controllo. Il servosterzo elettrico, ulteriormente raffinato grazie ai feedback del pilota professionista Kazuya Oshima, offre una risposta ancora più precisa e diretta.

Novità anche per il freno a mano verticale, ora disponibile anche per le versioni con cambio automatico: un chiaro omaggio all’esperienza del team nei rally internazionali. Tutto l’insieme di novità mette in commercio un pacchetto per la nuova Toyota GR Yaris, nella sua veste più evoluta, che è già ordinabile sul mercato europeo.