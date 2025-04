Toyota GR Corolla: svelate data di lancio e prime immagini della nuova sportiva

Dopo aver annunciato di star lavorando ad un nuovo motore per le future GR, Toyota ha annunciato i primi dettagli della nuova GR Corolla. Dopo l’introduzione del cambio automatico a otto rapporti e l’incremento della coppia da 273 a 295 Nm, la sportiva compatta è pronta a ricevere ulteriori aggiornamenti. In attesa del debutto ufficiale previsto per l’autunno, il prototipo camuffato offre alcune anticipazioni. Nonostante la mimetizzazione della carrozzeria, sono evidenti diversi cambiamenti rispetto al modello standard, suggerendo la possibile introduzione di una variante GRMN o di un’altra edizione speciale.

Toyota GR Corolla: le immagini ufficiali del prototipo

Il prototipo presenta nuove prese d’aria sul cofano e sui parafanghi anteriori, simili a quelle avvistate dai fotografi sul modello in fase di test al Nürburgring lo scorso settembre. La GR Corolla è dotata anche di un’ala posteriore più pronunciata rispetto allo spoiler della Circuit Edition. Spiccano i cerchi BBS forgiati da 18 pollici in nero opaco con marchio Toyota Gazoo Racing e pneumatici 245/40 ZR18, più larghi rispetto ai 235/40 ZR18 della Circuit Edition. Gli pneumatici sono ora Michelin Pilot Sport Cup 2, più performanti rispetto ai precedenti Pilot Sport 4, indicando che questa versione potrebbe avvicinarsi al carattere estremo della Morizo Edition.

Toyota ha anche ottimizzato il motore turbo a benzina da 1,6 litri per aumentare la coppia, senza però rivelare specifiche tecniche. Il tre cilindri presenta una “taratura specifica”, ma non viene menzionato alcun incremento di potenza oltre i 300 CV standard. In assenza di immagini degli interni, resta incerto se questa nuova versione mantenga i sedili posteriori o segua l’impostazione biposto della Morizo. Si può notare con certezza l’assenza del tergicristallo posteriore, caratteristica già vista nella versione più radicale finora commercializzata.

Prima della presentazione ufficiale, il prototipo della GR Corolla parteciperà all’evento Formula Drift di Long Beach, California, nel weekend del 12-13 aprile. Successivamente, il reparto Gazoo Racing di Toyota condurrà ulteriori test prima di permettere ad Akio Toyoda, presidente del consiglio di amministrazione, di provare personalmente questa hot hatch a trazione integrale e ricevere il via libera. Purtroppo, però, questo modello non sarà commercializzato in Europa.