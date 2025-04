La Toyota Mirai a idrogeno produce acqua potabile? La verità svelata

Toyota Mirai è la berlina a idrogeno che sembra uscita da un film di fantascienza, dato che non solo viaggia a emissioni zero, ma produce acqua come sottoprodotto del suo sistema a celle a combustibile. Ma attenzione, perché se l’idea di bere direttamente dalla valvola di scarico della tua auto ti sembra un’esperienza da survival televisivo, sappi che non è così semplice.

Il cuore della Toyota Mirai è un piccolo laboratorio chimico su ruote. L’idrogeno viene separato in protoni ed elettroni, questi ultimi generano energia per il motore, mentre i protoni si uniscono con l’ossigeno dell’aria formando, appunto, acqua. Questa viene poi espulsa attraverso una valvola di scarico. Ma è davvero pura? La teoria dice di sì, ma la pratica è un’altra storia.

Il contatto con i componenti metallici dell’auto potrebbe contaminare il liquido con tracce di nichel, manganese e alluminio. Quindi, se hai sete, forse è meglio aprire una bottiglietta piuttosto che metterti a succhiare lo scarico della Mirai. Alcuni influencer e appassionati, però, ci hanno provato sul serio: hanno bevuto l’acqua direttamente dalla Mirai, senza troppi problemi. Toyota, però, invita alla prudenza.

Uno studio pubblicato su Science Direct ha dimostrato che il liquido prodotto dalla Mirai è quasi conforme agli standard dell’OMS per l’acqua potabile. Ma quel “quasi” fa tutta la differenza del mondo. Però, se consideriamo che il sistema di recupero dell’acqua è efficiente al 40 per cento, potremmo immaginare scenari in cui auto a idrogeno potrebbero fornire acqua potabile in situazioni di emergenza o in zone con scarsità d’acqua.

La Toyota Mirai dimostra che l’innovazione sostenibile non si ferma solo alla riduzione delle emissioni, ma può cambiare il nostro rapporto con le risorse naturali. Certo, per ora non è il caso di rimpiazzare il tuo filtro dell’acqua al proprio rubinetto in cucina con lo scarico della Mirai, ma il futuro della mobilità potrebbe avere un sapore decisamente interessante.