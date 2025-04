Toyota GR Corolla 2025, tutti i miglioramenti grazie ai componenti della Prius

La Toyota GR Corolla per il 2025 si prepara a offrire un’esperienza di guida ancora più entusiasta, grazie a una serie di significativi miglioramenti che vanno dal cambio automatico opzionale al perfezionamento delle sospensioni e dello sterzo. L’obiettivo di queste modifiche è quello di rendere la berlina sportiva più grintosa, con una stabilità in curva migliorata e una minore tendenza al cedimento posteriore durante l’accelerazione.

Un dettaglio interessante è che molte di queste innovazioni sono state implementate prendendo in prestito componenti da veicoli come la Toyota Prius e la Lexus RX, non propriamente noti per le loro performance ad alte prestazioni.

La piattaforma Toyota New Global Architecture (TNGA), una delle più moderne e versatili in circolazione, è alla base di molteplici modelli Toyota, inclusa la GR Corolla. Grazie a questa piattaforma condivisa, i componenti possono essere adattati a diverse vetture per migliorare l’efficienza dei costi di produzione, ma anche per ottimizzare la performance in ambito sportivo. Ecco perché, per migliorare la stabilità posteriore della GR Corolla, gli ingegneri hanno scelto di alzare il punto di montaggio del braccio oscillante posteriore, utilizzando una staffa proveniente dalla Toyota Prius.

Tale soluzione ha permesso di ottenere una variazione di 30 millimetri, cruciale per raggiungere la geometria perfetta delle sospensioni posteriori. Ma non è tutto: per migliorare la trazione della Toyota Corolla nelle curve strette, sono installati ammortizzatori posteriori aggiornati, con molle di rimbalzo interne per ridurre il sollevamento della ruota interna. Inoltre, risultano modificati anche i bulloni delle sospensioni, utilizzando componenti più rigidi presi da modelli Lexus, in modo da aumentare la rigidità del telaio e migliorare la risposta del veicolo.

La Toyota GR Corolla 2025, dunque, si arricchisce di componenti più robusti e funzionali per garantire agli automobilisti, anche quelli più esigenti, un’esperienza di guida più precisa e coinvolgente. I numerosi aggiornamenti rendono questo modello un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati di compatte sportive.