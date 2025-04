Toyota Hilux Hybrid, ora il pick-up indistruttibile ha anche un cuore elettrico

Il Toyota Hilux è innegabilmente una leggenda su ruote. Se c’è un veicolo che incarna il concetto di “indistruttibile”, è proprio questo pick-up giapponese, secondo solo al Land Cruiser in termini di fama e record di vendite in giro per il mondo. Ma c’è sempre stato un grande assente nella gamma: una versione ibrida.

Strana assenza, soprattutto considerando che Toyota è praticamente la madrina dell’elettrificazione nel settore auto. Eppure, dopo anni di attesa, il momento è finalmente arrivato: l’Hilux Hybrid debutta con un sistema a 48V. Cosa cambia? Prima di esultare pensando a un pick-up che va solo a elettricità, bisogna non avere troppa fretta. Non è un full hybrid, né tantomeno un plug-in. Il sistema mild hybrid a 48V è più un supporto al colossale motore 2.8 turbodiesel da 204 CV e 500 Nm di coppia, e non va a sostituirlo.

L’elettrificazione sull’Hilux, in questo caso, serve a certamente a migliorare l’efficienza del motore (con consumi effettivamente ridotti del 5%) e a ottimizzare la frenata rigenerativa. Il sistema rende le accelerazioni più lineari, dà un aiuto extra nei terreni difficili, dato che funziona già a 600 giri al minuto. Quando la batteria è al massimo della carica, il piccolo motore elettrico aggiunge 16 CV e 65 Nm di coppia, che non cambiano la vita ma fanno sempre comodo.

Il prezzo di partenza è di 45.550 euro più IVA. Ma se il mild hybrid non entusiasma a sufficienza, magari è meglio optare per l’Hilux GR Sport, la versione più sportiva del pick-up giapponese. Qui le cose si fanno più interessanti con sospensioni sportive, maggiore altezza da terra, specchietti retrovisori neri & pinze dei freni rosse, griglia ridisegnata e cerchi in lega neri da 17 pollici. Gli interni invece si presentano con Alcantara e pelle sportiva ovunque. Per tutto questo, il prezzo sale sopra i 50.000 euro più IVA.

Se pensi che l’Hilux non sia il pick-up più resistente al mondo, ti consigliamo di rivedere quando Jeremy Clarkson lo ha torturato in ogni modo possibile: lo ha fatto cadere da un palazzo, lo ha annegato, gli ha dato fuoco e il motore non si è mai arreso.