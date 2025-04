Toyota GR Supra Lightweight EVO: l’addio al modello di Gazoo Racing arriva in Italia

Se la Toyota GR Supra sembrava già una bomba, c’è da prepararsi al prossimo limitatissimo arrivo dal magico regno di Gazoo Racing. Arriva infatti la versione Lightweight EVO, un giocattolino per adulti a quattro ruote che sta per sbarcare anche in Italia, ma con l’attitudine quasi da agente segreto e la disponibilità di un diamante raro.

Niente listino prezzi, niente brochure patinate. Chi vuole mettere le mani su questa speciale edizione “finale” della GR Supra, deve “manifestare interesse” online, data la scarsissima disponibilità e il mercato italiano non proprio prioritario per la commercializzazione del modello. E bisogna anche farlo in fretta, perché Toyota ha messo su una sorta di caccia al tesoro digitale. La sfida si gioca tutta su toyota.it, per un tempo limitato e con un numero di unità che, manco a dirlo, resta top secret.

Cosa si porta a casa se si riesce ad accaparrarsi questa bestia da pista omologata per la strada? Innanzitutto con la GR Supra c’è da sfoggiare uno spoiler posteriore in fibra di carbonio che urla sportività anche con l’auto parcheggiata, flap laterali nuovi di zecca, cerchi neri opachi da 19 pollici e pneumatici anteriori dal profilo più alto.

Dentro, nell’abitacolo l’Alcantara regna sovrana con ricami GR, cuciture rosse ovunque, anche sul pomello del cambio, e un manuale old school che fa impazzire i puristi. Sotto il cofano, un motore 3.0 litri sei cilindri in linea da 340 cavalli, per ricordare che le giapponesi non vogliono mai scherzare con le nuove (e vecchie) sportive). Il servosterzo elettrico è stato tarato con più precisione chirurgica, la tenuta in curva è migliorata grazie a una nuova campanatura delle ruote, e i freni firmati Brembo sono belli grossi, specie per un razzo Toyota come questa “Peso Leggero”, come recita il nome stesso.

La GR Supra, se ottenuta tramite la procedura online, sarà accompagnata da un Welcome Kit esclusivo, che non trasformerà l’acquirente in un pilota di Le Mans ma certamente farà sentire un po’ più speciale.