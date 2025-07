Personalizzazione auto fai da te: è online il servizio con cui lavori in 3D sul tuo veicolo

Con un annuncio che segna un punto di svolta per il settore del car wrapping (letteralmente “rivestire” l’auto), 2wrap.com ha lanciato ufficialmente la piattaforma per la personalizzazione 3D, la prima pagina online al mondo per il wrapping 3D, completamente accessibile tramite browser e senza la necessità di scaricare software o disporre di un hardware potente. Una vera chicca (alcuni direbbero una pacchia).

Questa innovazione rappresenta un traguardo epocale per l’azienda belga, pioniera nel mondo del wrapping sin dal 2009 e oggi riferimento assoluto nel mercato. Frutto di oltre tre decenni di esperienza concreta, la nuova piattaforma è progettata per dare agli appassionati di auto e ai professionisti uno strumento digitale intuitivo, preciso e realistico per visualizzare e personalizzare il proprio veicolo in tempo reale.

A differenza dei tradizionali software di modellazione 3D, spesso complessi e costosi, quella di 2wrap adotta un modello di pagamento a consumo, con pacchetti a partire da 30 dollari, validi per 12 mesi. Lo streaming è attivo solo quando l’utente utilizza la piattaforma, e chi finalizza un wrap tramite 2wrap ottiene anche un rimborso completo del credito speso.

La piattaforma, compatibile con qualsiasi dispositivo, funziona direttamente dal browser e offre un’interfaccia snella e reattiva sia su desktop che su tablet. Nessuna installazione, nessuna configurazione, bastano pochi click per iniziare a creare.

La “libreria” della piattaforma di personalizzazione 3D è in costante espansione, attualmente con oltre 180 veicoli disponibili, e migliaia di tonalità realistiche dei migliori produttori di pellicole come Avery Dennison, Oracal e KPMF. È previsto anche l’arrivo del supporto alle pellicole TPU PPF colorate. Il punto di forza, però, è senza dubbio il realismo visivo mozzafiato. Riflessi, giochi di luce e trame vengono simulati in modo estremamente accurato, offrendo un’anteprima quasi fotorealistica del risultato finale su ogni curva, pannello e superficie.

I nuovi utenti possono testare la piattaforma con una demo gratuita di 10 minuti, esplorando cinque modelli auto e un noto brand di pellicole, senza alcun impegno. “Abbiamo creato questo servizio per dare libertà alle persone di esplorare idee creative in ogni momento della giornata, senza vincoli o pressioni”, ha dichiarato Peter Van Tilborg, fondatore di 2wrap.com.