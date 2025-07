Volkswagen Polo Edition 50, versione speciale a tiratura limitata fino al 2026

Per onorare il cinquantesimo anniversario di uno dei suoi modelli più iconici, Volkswagen lancia la nuova Polo Edition 50, una variante in edizione limitata pensata per omaggiare la lunga storia di successo della compatta tedesca.

Introdotta per la prima volta nel 1975, la Polo ha rappresentato negli anni un perfetto equilibrio tra praticità, design curato e tecnologia accessibile. Questa versione celebrativa debutta ufficialmente sul mercato italiano con un prezzo di partenza pari a 28.200 euro, ovvero 1.800 euro in più rispetto all’allestimento Style, ma con un valore aggiunto netto di 1.500 euro in termini di dotazioni incluse.

Sul piano estetico, la Edition 50 si fa notare per alcuni elementi esclusivi. Da segnalare, dunque, il logo “Edition 50” compare sul cruscotto, sul volante, sui montanti centrali e sulle soglie battitacco. Il cielo interno scuro e la pedaliera in acciaio inox donano un carattere più sportivo all’abitacolo. La carrozzeria è impreziosita dalla tinta “Crystal Ice”, già apprezzata sulla Golf, proposta qui senza alcun sovrapprezzo. Completano il look dinamico i cerchi in lega da 16 pollici modello Coventry e i vetri posteriori oscurati.

A livello di equipaggiamento, la Polo Edition 50 offre una dotazione tecnologica ricca: sistema di parcheggio automatico Park Assist, sensori anteriori e posteriori, telecamera posteriore “Rear View” e Rear Traffic Alert. Il sistema di navigazione integrato è il Discover Media, mentre sul fronte sicurezza troviamo tecnologie avanzate come Side Assist e Pre Crash, oltre ai consueti sistemi ADAS della versione Style.

Per i clienti più esigenti è disponibile anche il Design Pack Plus (1.530 euro), che aggiunge il climatizzatore automatico bizona, il tetto panoramico apribile e il sistema di accesso Keyless con funzione SAFELOCK. Con questo pacchetto, i cerchi in lega da 17” Tortosa sono inclusi senza costi aggiuntivi.

Sotto il cofano della Polo “speciale”, tre varianti del motore 1.0 TSI a benzina turbo. Si parte dalla versione da 95 CV con cambio manuale, seguita da due configurazioni con trasmissione automatica DSG a 7 rapporti. C’è quella sempre da 95 CV (a 29.900 euro) e da 115 CV (a 31.900 euro).

Da ricordare anche che, nonostante non sia numerata, la Polo Edition 50 sarà prodotta solo fino a dicembre 2026, diventando così una proposta esclusiva per chi cerca una city car compatta che fa della personalizzazione un altro punto di forza.