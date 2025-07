Una bellissima storia lunga mezzo secolo: Porsche 911 Turbo 50, collezionisti già a caccia

Cinque decenni dopo l’introduzione del primo modello sovralimentato, Porsche ha alzato il sipario su un’edizione commemorativa destinata a rimanere nella storia. Stiamo parlando della nuova 911 Turbo 50. Il nome dice già tutto e riporta alla memoria tante belle storie tedesche nel corso dei decenni.

Questo bolide non rappresenta solo una celebrazione simbolica, ma è una dichiarazione concreta di prestazioni mozzafiato, heritage stilistico e tecnologia d’avanguardia. Con 641 cavalli, 800 Nm di coppia e uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 2,7 secondi, la Porsche 911 Turbo 50 sfiora i 330 km/h di velocità massima, confermandosi come una delle varianti più estreme della leggendaria 911.

Il cuore pulsante è il motore 3.8 litri biturbo flat-six già montato sulla 992 Turbo S, un concentrato di ingegneria di precisione e potenza gestibile. Porsche ha deciso l’anno scorso di produrre solo 1.974 esemplari di questa edizione limitata, un chiaro richiamo all’anno in cui fu svelata la prima 911 Turbo, nel 1974. Questi modelli sono finalmente giunti su strada e ammirarli non è più una questione puramente virtuale.

Ogni dettaglio di questa Porsche è studiato per onorare mezzo secolo di innovazione, senza dimenticare l’evoluzione futura. La livrea color Aventurine Green Metallic è un omaggio cromatico agli anni Settanta, riecheggiando le nuance Olive e Oak tipiche dell’epoca. I cerchi in lega bianca dal design rétro ispirati ai leggendari Fuchs, gli emblemi storici e il badge “Turbo 50” completano un’estetica in cui vintage ed eleganza moderna si fondono.

All’interno, l’abitacolo offre un viaggio nel tempo grazie a sedili e pannelli porta rivestiti in tessuto tartan Mackenzie blue, abbinato a dettagli in Turbonite satinato. Tra gli elementi più esclusivi troviamo la proiezione LED di un turbocompressore all’apertura delle portiere e soglie illuminate con logo commemorativo inciso.

L’auto, prodotta tra la seconda metà del 2024 e la prima metà del 2025, integra tutte le tecnologie di ultima generazione. C’è la modalità GT per il massimo comfort su lunghe percorrenze e un’anima sportiva che si libera con il launch contro.

I prezzi in Italia partono da 283.096 euro, anche se è una vera impresa trovarla disponibile. Si tratta di un autentico oggetto da collezione, costoso certo, ma una rarità ambita tra gli appassionati più facoltosi. La Turbo 50 della gamma Porsche 911 celebra il passato, esaltando le radici storiche del turbo. Intanto, il brand va verso l’era dell’elettrificazione, dei sistemi ibridi e dei turbo elettrici.