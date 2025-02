Kia, al suo ‘EV Day’ le prossime elettriche e la nuova piattaforma del marchio

Kia si prepara a svelare il futuro della mobilità sostenibile con il suo EV Day 2025, un evento esclusivo che si terrà alla Tarraco Arena di Tarragona, in Spagna, alla fine del mese. Questa occasione rappresenta un momento chiave per la casa automobilistica sudcoreana, che continua a rafforzare il proprio ruolo di leader globale nel settore dei veicoli elettrici.

Durante l’evento, Kia presenterà nuovi modelli, concept innovativi e tecnologie all’avanguardia, delineando la sua visione per il futuro della mobilità a zero emissioni. I teaser rilasciati in anteprima offrono un primo sguardo ai nuovi veicoli elettrici che saranno protagonisti della manifestazione. Tra le novità più attese, inoltre, il secondo Kia EV Day metterà in evidenza il ruolo pionieristico del marchio nel settore PBV, Platform Beyond Vehicle, un concept che punta a rivoluzionare l’usabilità dei veicoli elettrici attraverso una modularità senza precedenti.

Uno dei momenti più attesi dell’evento sarà la presentazione mondiale della Kia PV5, il primo modello PBV progettato per ridefinire il concetto di versatilità nel settore automotive. Kia sottolinea come questo veicolo sia stato sviluppato per offrire un’eccezionale adattabilità, grazie a una progettazione modulare in grado di rispondere alle esigenze più diverse, dalle flotte aziendali alla mobilità urbana su misura.

Oltre alla PV5, il Kia EV Day 2025 segnerà l’arrivo ufficiale della versione di serie della Kia EV4, una berlina elettrica che aveva debuttato come concept nel 2023. A completare l’offerta di anteprime ci sarà il Concept EV2, una compatta elettrica che rappresenta il modello entry-level della famiglia EV di Kia, pensata per democratizzare l’accesso alla mobilità sostenibile.

Le immagini teaser rilasciate anticipano le linee distintive di questi modelli, sottolineando l’approccio stilistico ispirato alla filosofia “Opposites United”, che combina design audace e innovazione tecnologica. Tutti e tre i veicoli incarnano la nuova strategia di elettrificazione, basata su piattaforme avanzate e soluzioni all’avanguardia, con l’obiettivo di imporsi come punto di riferimento nel settore della mobilità elettrica, sia per i privati che per le aziende.

L’evento non sarà solo un palcoscenico per nuovi modelli, ma anche un’occasione per Kia di illustrare la sua visione del settore PBV. Saranno presentati dettagli approfonditi sull’intera gamma di prodotti, sulle prospettive di crescita e sulle applicazioni della nuova piattaforma PBV modulare. Questa innovativa architettura, basata su una struttura “skateboard” elettrica, consente una straordinaria flessibilità nella progettazione delle carrozzerie, permettendo di adattare i veicoli a molteplici usi e settori.