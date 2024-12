Kia EV4 2025, dalle prime immagini sembra una EV3 più lunga

Dopo il successo del SUV Kia EV9, l’imponente modello a sette posti che ha conquistato il pubblico grazie alla sua combinazione di spazio e tecnologia, Kia è pronta ad ampliare la sua gamma di veicoli elettrici con opzioni più accessibili. Tra i protagonisti del piano di espansione c’è il crossover EV3, già annunciato per mercati globali, e il prossimo arrivo dell’EV4, previsto in versioni berlina e hatchback. Le prime consegne risultano programmate per l’anno prossimo.

La berlina EV4 ha fatto il suo debutto come concept nell’ottobre 2023, ma la hatchback è rimasta un mistero fino a quando i paparazzi non hanno immortalato un prototipo durante i test in Germania. Con la hatchback che continua a essere un formato molto apprezzato in mercati come Europa e Cina, Kia punta a soddisfare le esigenze di un pubblico diversificato.

Entrambi i modelli “compatti” si basano su una versione ristretta dell’architettura E-GMP, integrata da elementi della piattaforma K3 dedicata ai veicoli a combustione interna, un compromesso intelligente per ridurre i costi su modelli entry-level come EV3 ed EV4.

Durante i recenti test, l’EV4 ha mostrato i fanali anteriori e posteriori nella loro configurazione definitiva, rivelando somiglianze con l’EV3. I fanali posteriori, per esempio, sono caratterizzati da una striscia luminosa orizzontale, con una differenza nelle alette: inclinate sui lati per l’EV3, ascendenti nella hatchback EV4. Anche i gruppi ottici anteriori si presentano pressoché identici, sottolineando la parentela stilistica tra i due modelli.

La piattaforma dell’EV4 offre una configurazione elettrica da 400 volt con due opzioni di batteria: una standard da 58 kWh e una più capiente da 81,4 kWh. Quest’ultima garantisce fino a 644 km di autonomia nel ciclo WLTP, che si riducono a circa 563 km con la valutazione EPA per il mercato statunitense. La ricarica rapida DC raggiunge una potenza massima di 102 kW per la batteria standard e 128 kW per la variante estesa.

Con un programma di test avanzato che include sessioni al Nurburgring, Kia dimostra di voler perfezionare l’EV4 prima del suo debutto ufficiale. A ben vedere, l’EV4 sembra destinata a replicare il successo dell’EV3, rafforzando la posizione di Kia nel segmento dei veicoli elettrici compatti.