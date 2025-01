Kia EV6 GT, tutte le novità per il 2025 del modello più potente del marchio

La Kia EV6 GT, nella sua ultima evoluzione, si aggiorna seguendo i passi della Hyundai Ioniq 5 N. Precedentemente equipaggiata con la batteria da 77,4 kWh condivisa con le versioni standard della EV6, ora adotta la nuova batteria da 84 kWh, già vista proprio sulla “sorella” Ioniq 5 N, segnando un importante passo avanti tecnologico.

Tale aggiornamento si riflette non solo in un aumento della capacità energetica, ma anche nelle performance. Con una potenza che sale da 430 kW a 478 kW e una coppia massima che passa da 740 Nm a 770 Nm, la EV6 GT è capace di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi. Inoltre, introduce i “Virtual Gear Shifts”, già apprezzati sulla Ioniq 5 N, che simulano cambi di marcia per rendere l’esperienza di guida più dinamica.

Grazie alla batteria più grande, l’autonomia della EV6 GT, secondo il ciclo WLTP, aumenta da 424 a 450 chilometri, mentre la capacità di ricarica massima cresce da 240 kW a 258 kW, mantenendo il tempo di ricarica standard dal 10 all’80% in circa 18 minuti.

Il design della EV6 GT subisce ritocchi significativi. Fari anteriori LED completamente ridisegnati, un nuovo paraurti anteriore dal profilo aerodinamico e modifiche al diffusore posteriore. I cerchi in lega da 21 pollici ricevono un aggiornamento estetico, mantenendo i dettagli esclusivi GT in giallo neon su pinze dei freni e interni.

All’interno della EV6 GT aggiornata, troviamo innovazioni come un nuovo volante, una console centrale ridisegnata con finitura opaca e il sistema di infotainment “ccNC”, che promette un’interfaccia intuitiva simile a quella di uno smartphone. Grazie alla Digital Key 2.0, si può utilizzare uno smartphone o uno smartwatch al posto della chiave tradizionale, e un sensore di impronte digitali permette di selezionare rapidamente profili di guida personalizzati.

Sorprendentemente, nonostante i miglioramenti, la EV6 GT (almeno in Germania) costa 3.000 euro in meno rispetto al modello precedente, con un prezzo di partenza di 69.990 euro. Questo valore la rende anche idonea alla tassazione agevolata per auto aziendali, con un’imposta mensile ridotta allo 0,25% del prezzo di listino. Un’offerta competitiva che consolida la EV6 GT nel panorama dei crossover sportivi elettrici.