Kia, ecco quando arriverà l’auto elettrica più economica del marchio

Kia ha ufficialmente svelato i piani per la sua nuova auto elettrica entry-level, che farà il suo debutto sul mercato entro un anno. Il modello, denominato EV2, condividerà molte caratteristiche con la Hyundai Inster, dalla piattaforma ai componenti meccanici. Con un prezzo di partenza intorno ai 25.000 euro, si posizionerà strategicamente al di sotto della più grande e popolare EV3.

Kia: nel 2026 arriverà la EV2, nuova auto elettrica economica

Il nuovo modello è stato pensato per raccogliere l’eredità della e-Soul e, allo stesso tempo, sostituire indirettamente la Rio. A differenza dei suoi predecessori, l’EV2 sarà un crossover compatto, una scelta che riflette le attuali preferenze del mercato automobilistico.

La produzione avverrà negli stabilimenti slovacchi, una decisione che potrebbe rivelarsi vincente: il futuro piano di incentivi paneuropeo, ispirato al modello francese, probabilmente favorirà i veicoli prodotti in Europa escludendo dai sussidi quelli assemblati all’estero, come la Dacia Spring prodotta in Cina.

Esteticamente, l’EV2 seguirà il family feeling delle sorelle maggiori EV3 ed EV9, caratterizzato da linee decise e fari sottili a forma di falce. Il design, contraddistinto da un cofano orizzontale e un posteriore verticale, conferirà all’auto un aspetto squadrato che promette un’ottima abitabilità interna nonostante le dimensioni contenute.

Per mantenere competitivo il prezzo, Kia ha optato per batterie con chimica LFP (litio-ferro-fosfato) e ha rinunciato all’architettura a 800 volt vista sulla EV6. Questo significa che i tempi di ricarica saranno più lunghi rispetto ai modelli di fascia superiore, ma in linea con il segmento di mercato.

Il lancio è previsto per il 2026, dopo l’arrivo di concorrenti come BYD Atto 2, Citroën ë-C3, Fiat Grande Panda e Renault 4 e 5. L’EV2 debutterà in contemporanea con la nuova gamma Small BEV del Gruppo Volkswagen, che includerà quattro modelli tra cui CUPRA Raval, Skoda Epiq, Volkswagen ID.2 e ID.2 X.