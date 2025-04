Kia EV3 spinge sull’intelligenza: cos’è lo Smart Regeneration System Plus

Kia torna all’attacco nel mondo delle quattro ruote elettriche con una novità che fa sembrare il futuro un po’ meno futuro e un po’ più adesso. Si chiama Smart Regeneration System Plus, un nome che è tutto un programma. Anzi, un sistema. Si tratta della nuovissima frenata rigenerativa intelligente disponibile gratis sull’EV3.

Il sistema sarà disponibile attraverso il Kia Connect Store. Roba da fare invidia ai concorrenti. Il concetto base è sempre quello chiave di recuperare energia ogni volta che si decelera, trasformando l’inerzia in chilometri extra e, ciliegina sulla torta, risparmiando anche sui freni tradizionali, che si consumano meno.

Ma Kia non si è fermata alla teoria. Con il System Plus, il veicolo ora “prende decisioni” per il conducente. Grazie ai dati del navigatore e ai limiti di velocità, sa quando rallentare, anche in prossimità di rotonde, curve, incroci o zone a rischio autovelox. In questo modo, mentre pensiamo a dove andare, il sistema pensa alla strada.

L’attivazione è facile come accendere la radio: tira la paletta destra dietro al volante per più di un secondo e voilà, compare la scritta “AUTO” sul cruscotto. Da quel momento, la vettura si adatta ai limiti stradali nel modo più preciso possibile, e frena da sola come un pilota dai grandi riflessi e tiene tutti al sicuro. E non è solo una questione di tecnologia: la guida più morbida riduce il rischio di nausea per bambini, animali e passeggeri dalla spiccata sensibilità a bordo. Insomma, più comfort per tutti e zero frustrazione da frenata secca.

L’EV3, già vincitore di premi a raffica in tutta Europa (tra cui miglior auto sotto i 40k e crossover dell’anno), si conferma come la scelta intelligente e accessibile per chi vuole un SUV compatto elettrico senza rinunciare a tecnologia all’avanguardia. Kia ha anche promesso altre chicche per il futuro, tra cui la versione a trazione integrale e il modello GT.