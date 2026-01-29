Jaguar vuole diventare Tesla, ma i concessionari si chiedono: “Chi le compra?”

Jaguar sta compiendo la più radicale trasformazione della sua storia, e il tempismo, diciamolo, è semplicemente perfetto. Nel senso peggiore possibile. La casa britannica ha appena chiuso le vendite di tutti i modelli con motore a combustione interna, compreso l’ultimo sopravvissuto, il SUV F-Pace, e si prepara al grande salto. Arriva una gamma completamente elettrica che debutterà quest’anno con una berlina di lusso.

Mentre Jaguar si getta a capofitto nell’elettrificazione totale, i suoi principali concorrenti stanno facendo esattamente il contrario. Le vendite di veicoli elettrici sono ben al di sotto delle aspettative, gli investimenti rallentano, e il mercato sembra più interessato a preservare ciò che funziona ancora. Il gruppo Jaguar Land Rover (JLR) ha inoltre subito qualche mese fa un grave attacco hacker che ne ha compromesso le attività. Insomma, un contesto che definire “complicato” è un eufemismo.

I concessionari del marchio non nascondono la loro preoccupazione. “Siamo fedeli a Jaguar e speriamo che gli inglesi arrivino a un concetto sostenibile con questa nuova strategia”, dichiara Salvatore Colangelo, a capo dell’associazione tedesca dei dealer Jaguar Land Rover. Ma soprattutto, chi acquisterà questi veicoli?”. Per altri concessionari, per ora, sembra non esistere un chiaro business case per Jaguar. Molti chiedono una strategia definitiva e convincente.

La versione di serie del concept Type 00, secondo indiscrezioni recenti posticipata di qualche mese, dovrebbe arrivare nei prossimi mesi. Seguiranno altri due modelli completamente elettrici, tra cui almeno un SUV. Tutti dotati di tecnologie avanzate, sistema a 800 volt, ricarica rapida ad alta potenza, tutto ciò che serve per impressionare sulla carta. Sarà sufficiente? I concorrenti continuano a vendere grazie ai motori tradizionali, mentre Jaguar si trova, per così dire, senza rete di sicurezza.

È un esperimento audace, forse visionario. O forse semplicemente un salto nel vuoto con lo stile britannico, elegante, ma potenzialmente fatale.