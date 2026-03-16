Nuova Toyota Yaris, ecco le possibili novità del modello 2027: sarà anche elettrica

La Toyota Yaris si prepara al debutto della prossima generazione, atteso nel corso del 2027, con un modello che potrebbe cambiare in modo significativo rispetto alla versione attuale sia nello stile sia nell’impostazione tecnica. Una ricostruzione grafica firmata da Avarvarii prova a immaginare questa evoluzione, proponendo una vettura dall’aspetto più elegante e più in linea con il linguaggio stilistico che Toyota sta adottando sui suoi modelli più recenti.

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Toyota Yaris 2027: ecco come potrebbe cambiare la nuova generazione

La novità più rilevante sul piano tecnico riguarda la possibilità che la prossima Yaris sia la prima generazione del modello a prevedere una vera versione elettrica, un passaggio che Toyota non ha ancora confermato ma che appare sempre più probabile considerando la direzione intrapresa dal marchio e le pressioni normative europee. Accanto alla variante a batteria dovrebbero restare le motorizzazioni full hybrid, che continuano a rappresentare uno dei punti di forza della piccola giapponese e che Toyota ha recentemente rilanciato anche sulla nuova Aygo X.

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La carrozzeria a cinque porte dovrebbe rimanere la configurazione di riferimento per la gamma standard, mentre la GR Yaris potrebbe mantenere l’impostazione a tre porte che ne ha definito il carattere di hot hatch estrema, un modello che il successo ottenuto in tutti i mercati in cui viene proposto rende più che plausibile aspettarsi anche nella prossima generazione.

Il render di Avarvarii, che in passato ha anticipato con discreta precisione l’evoluzione stilistica di diversi modelli, prende spunto dalle ultime Toyota C-HR e Prius. Il frontale viene ripensato con una firma luminosa più moderna, una grande presa d’aria nella parte bassa del paraurti e nervature più marcate sul cofano, mentre il profilo appare più dinamico grazie a superfici laterali più tese, finestrature più compatte e montanti posteriori più spessi.

Al posteriore la ricostruzione immagina una nuova firma luminosa a LED, un portellone più pulito, un paraurti ridisegnato e cerchi in lega di dimensioni maggiori. Ne esce una Yaris dall’aspetto più sofisticato e maturo, che mantiene le proporzioni compatte tipiche del modello ma le interpreta con un tratto più contemporaneo.

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Si tratta naturalmente di un’interpretazione grafica, ma considerando quanto la Yaris attuale sia invecchiata rispetto alla concorrenza sul piano stilistico, un cambiamento di questa portata nella prossima generazione non sorprenderebbe. Per capire quanto il risultato finale si avvicinerà a questa visione bisognerà attendere i prossimi mesi, quando Toyota dovrebbe iniziare a far trapelare le prime informazioni sulla vettura che prenderà il posto di una delle sue utilitarie più importanti.