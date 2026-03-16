Picanto batte Panda e Sandero, offerta da urlo per marzo 2026

Tremila euro di sconto secco, rata da 79 euro al mese. Se la Kia Picanto non sembra una scelta ovvia, forse non avete ancora fatto i conti con quello che il mercato delle city car offre a marzo 2026. E soprattutto con quello che non offre.

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La Picanto 1.0 MPI Urban parte da 14.800 euro, contro i 17.800 del listino ufficiale. Il finanziamento Scelta Kia struttura l’operazione con un anticipo di 2.950 euro, 35 rate mensili da 79 euro e un TAN al 3,96%. A fine contratto, il valore residuo garantito è di 10.858 euro. Si può riscattare l’auto, restituirla o aggiornarla con un nuovo modello.

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La somma complessiva versata si attesta intorno ai 16.700 euro, ancora sotto il prezzo di listino di partenza. Il meccanismo abbassa sensibilmente la rata mensile, ma richiede una valutazione lucida. Il valore residuo finale è un impegno contrattuale definito alla firma, non una sorpresa.

Sul piano della competitività, la mossa funziona. A marzo la Picanto scala posizioni e supera concorrenti storiche come Fiat Panda Cross e Dacia Sandero, piazzandosi tra le cinque city car più convenienti disponibili in Italia. Non è un risultato banale.

Sotto al cofano c’è un motore 1.0 benzina da 63 CV, 163 km/h di punta, 0-100 in 14,6 secondi. Non un’auto da circuito, ma non è questo il punto. Il punto è che 3,6 metri di lunghezza, 2,4 di passo e cinque posti reali la rendono uno strumento urbano efficace. Il bagagliaio parte da 255 litri e arriva a 1.010 con i sedili abbattuti, numeri che ridimensionano certi pregiudizi sul segmento.

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I consumi si attestano intorno ai 5 litri per 100 km, con punte di efficienza fino a 22 km/litro su percorsi extraurbani. Per chi percorre tragitti brevi e quotidiani, si traduce in costi di gestione contenuti.

La dotazione di serie include touchscreen da 8 pollici, Apple CarPlay, Android Auto e sistemi ADAS: tecnologia che fino a pochi anni fa era appannaggio di segmenti superiori. Oggi è serie su un’auto da meno di 15.000 euro, e questo racconta qualcosa di preciso su dove si è spostato l’asticella.

Chi vive in città, percorre distanze moderate e cerca affidabilità senza spesa eccessiva troverà in questa promozione di marzo 2026 una finestra molto interessante.