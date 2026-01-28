Nuova Hyundai Bayon, non più utilitaria: adesso è “più SUV”

In Scandinavia non fa solo freddo ma si lavora sodo per nascondere quello che sembra essere il prossimo “piccolo-grande” problema di casa Hyundai. Parliamo della nuova Hyundai Bayon, immortalata durante i test invernali tra i ghiacci mentre cercava, con un camuffamento un po’ troppo ottimista, di celare una silhouette che ha deciso di togliere i panni dell’utilitaria rialzata per indossare quelli, ben più muscolosi, da SUV tradizionale.

Le foto spia del prototipo rivelano un’auto che sembra nettamente ingrassata. Le forme sono diventate decisamente più squadrate e le dimensioni complessive suggeriscono che la Bayon abbia finalmente deciso di diventare grande sul serio.

L’obiettivo della casa coreana è ambizioso. Si vuole trasformare quello che era un crossover discreto in un peso massimo del segmento. Grazie a un passo più lungo e a una carreggiata più ampia, la prossima generazione promette un’abitabilità e una capacità di carico nel bagagliaio pronte a sfidare le leggi della fisica urbana.

All’interno, il salto tecnologico è garantito: è atteso un quadro strumenti digitale e un display dell’infotainment ancora più grande, ideale per chi vuole sentirsi in un ufficio futuristico mentre è bloccato in coda in tangenziale. Non mancherà, ovviamente, una suite di tecnologie di sicurezza e assistenza alla guida aggiornata.

Con questa evoluzione, la Bayon inizia a guardare con troppa insistenza nel piatto della sorella maggiore Kona. Se la “piccola” di casa diventa spaziosa e tecnologica quasi quanto la Kona, resta da capire come Hyundai gestirà questo caso di stalking commerciale interno. La strategia sembra però puntare sulla concretezza con la Bayon che offrirà motorizzazioni ibride ad alta efficienza e un listino più accessibile, intercettando chi non sente ancora il richiamo della foresta elettrica o semplicemente non necessita di prestazioni superiori.

Quel che è certo è che la nuova Hyundai Bayon dovrebbe fare il suo debutto ufficiale nel corso del 2026, a questo punto, pronta a rubare la scena alla sorella maggiore.