In Francia la prima autostrada che ti ricarica percorrendola

La Francia ha inaugurato qualcosa di veramente straordinario, ovvero la prima autostrada al mondo che ricarica le auto elettriche durante la guida. Dimenticate le lunghe soste alle colonnine, l’ansia da autonomia e il dibattito sui tempi di ricarica. Il futuro, a quanto pare, è arrivato e ha la forma di un tratto di strada di 1,5 chilometri situato appena fuori Parigi, sull’autostrada A10.

Non è un prototipo da laboratorio ma un sistema di ricarica induttiva dinamica pienamente operativo, in grado di alimentare in modalità wireless sia auto che camion in movimento. Nessuna spina, nessuna fermata, solo un flusso di energia costante e ininterrotto che passa dalla strada al veicolo. Per i produttori di veicoli elettrici, questo progetto pilota segna la risoluzione di una delle loro più grandi e imbarazzanti sfide. Non un’operazione poco costosa o di poco conto per le casse pubbliche, ma una dimostrazione che qualcosa di radicale e diverso è possibile.

Il principio è, come spesso accade, semplice ed efficace. Bobine di rame sono state inserite sotto l’asfalto per generare un campo magnetico. I veicoli, a patto che siano equipaggiati con ricevitori speciali (quindi non molti), possono attingere direttamente dalla rete elettrica finché si muovono sulla corsia dedicata. Questo metodo di ricarica dinamica è l’antidoto perfetto per i lunghi viaggi, consentendo di mantenere costantemente cariche le batterie senza la necessità di batterie sovradimensionate o di soste.

I responsabili del progetto ritengono che questo sistema potrebbe ridurre le emissioni di CO2 del trasporto su strada di oltre l’80 percento rispetto agli inquinanti camion diesel. Per i conducenti di veicoli elettrici, neanche a dirlo, questa innovazione è un vero game changer.

Un giorno, i produttori di supercar e di auto elettriche ad alte prestazioni potranno finalmente smettere di preoccuparsi delle batterie gigantesche e pesanti, e concentrarsi su ciò che sanno fare meglio: la velocità e la maneggevolezza. Con la ricarica garantita dalla strada, le auto del futuro potranno avere batterie più piccole e leggere, ottimizzate esclusivamente per le prestazioni. Il tratto francese è un microscopico passo avanti di 1,5 km, ma rappresenta un enorme passo avanti per la mobilità elettrica globale. C’è però da lavorare sull’origine (certamente non poco inquinante) di questo enorme ammontare di energia sotto l’asfalto.