Nuova Alfa Romeo 2uettottanta Coupè: la concept di Pininfarina trova nuova vita

Nuova Alfa Romeo 2uettottanta Coupè è un render del famoso creatore digitale Theottle che nel suo canale di YouTube ha pubblicato un video in cui immagina quello che potrebbe essere lo stile della famosa concept realizzata da Pininfarina ma in versione coupè. Nel 2010, al Salone di Ginevra, Pininfarina e Alfa Romeo presentarono la 2uettottanta, che, secondo Theottle, era “uno straordinario tributo alla leggendaria Duetto Spider.

Anche 15 anni dopo, le sue linee eleganti e fluide sono ancora fresche e accattivanti”. A tal proposito, l’artista digitale ha deciso di domandarsi: “Cosa succederebbe se Alfa Romeo mettesse in produzione la 2uettottanta nel 2025, non come roadster, ma come coupé? Che aspetto avrebbe e, soprattutto, come si chiamerebbe se entrasse a far parte della gamma di Alfa Romeo?”

Ecco quale potrebbe essere il design di una Nuova Alfa Romeo 2uettottanta Coupè

Il risultato è quello che vi mostriamo nelle immagini di questo articolo e nello stesso video di Theottle che potete vedere voi stessi qui sotto. Questo render ha il merito di dimostrare come il design di Pininfarina rimanga davvero senza tempo. L’autore ha modificato principalmente la parte superiore della concept car aggiungendo un tetto fisso, ha rinnovato i paraurti anteriore e posteriore e ha anche sostituito i cerchi in lega con un set contemporaneo.

Per rispondere alla domanda, ovviamente per una vettura di questo tipo si dovrebbe usare il nome di Duetto, perché 2uettottanta è un nome troppo difficile e lungo da pronunciare. Per quanto riguarda il sistema di propulsione, Alfa Romeo offre numerose opzioni tra cui scegliere, tra cui motori a combustione interna, mild hybrid e persino ibridi plug-in. Chissà che un qualcosa di simile non possa effettivamente trovare spazio nella futura gamma della casa automobilistica del biscione magari grazie al nuovo programma BottegaFuoriserie in collaborazione con il brand Maserati. Non sarà facile ma qualche possibilità esiste.