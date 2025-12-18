Maserati al Salone di Bruxelles nell’anno del Tridente

Il 2026 rappresenterà una tappa di grande rilievo per Maserati, che vivrà un anno fortemente simbolico all’insegna dell’“Anno del Tridente”. Il marchio celebrerà infatti i cento anni del suo emblema più rappresentativo, un anniversario che sarà al centro di numerose iniziative e momenti di visibilità internazionale. Tra i primi appuntamenti chiave figura il Salone dell’Automobile di Bruxelles, dove la casa automobilistica italiana sarà presente nel Padiglione 11, esponendo una selezione di modelli capace di esprimere al meglio raffinatezza, varietà e identità del brand.

Advertisement

MCPURA Cielo, GranCabrio Folgore e Grecale Folgore evidenziano la versatilità e l’eleganza della gamma Maserati

Il 2026 coincide non solo con il secolo di vita del celebre Tridente, ispirato alla Fontana del Nettuno di Bologna, ma anche con i cento anni dall’esordio ufficiale di Maserati nelle competizioni. Nel 1926, infatti, la Tipo 26 segnò l’ingresso del marchio nel motorsport partecipando alla Targa Florio: una prima storica apparizione coronata dal successo di categoria, con il Tridente orgogliosamente esposto sul cofano.

Ma per Maserati il ​​2026 è anche un anno per guardare avanti, e il marchio lo fa al Salone dell’automobile di Bruxelles con una gamma di modelli che sottolinea la versatilità dell’attuale gamma Maserati. Innanzitutto, la nuova Maserati MCPURA Cielo farà la sua comparsa a Bruxelles. La nuova supersportiva di Maserati si distingue per un design esterno rivisitato, materiali di alta qualità e finiture interne ulteriormente raffinate.

Advertisement

Il cuore pulsante, tuttavia, è rimasto invariato: il potente, iconico e inconfondibile motore Nettuno V6, simbolo della passione intramontabile di Maserati per le prestazioni. Il motore biturbo da 3,0 litri eroga 630 CV a 7.500 giri/min e 720 Nm di coppia a 3.000 giri/min. Il segreto di questo motore risiede nell’innovativo sistema di combustione a precamera con doppie candele, una tecnologia derivata dalla Formula 1. A completamento di queste prestazioni e tecnologia, Maserati mette in risalto la speciale esperienza “open air” a Bruxelles con la MCPURA Cielo, verniciata nel colore di lancio AI Aqua Rainbow della collezione Fuoriserie.

Un altro pezzo forte dello stand Maserati è la GranCabrio Folgore in colore Bianco Astro, che unisce l’eleganza della decappottabile Maserati alla potenza di un propulsore completamente elettrico e al piacere di guida a quattro posti. Con una velocità massima di 290 km/h, la GranCabrio Folgore è la decappottabile elettrica più veloce oggi disponibile. Questa versione Folgore riesce a combinare perfettamente tutte le caratteristiche tipiche Maserati – lusso, prestazioni, comfort di guida e sportività – con la raffinata potenza dell’eleganza elettrificata e della tecnologia moderna. La capote in tela della GranCabrio Folgore può essere azionata fino a una velocità di 50 km/h. Si apre in 14 secondi e si chiude in 16 secondi.

Advertisement

Degna di nota la Maserati Grecale Lumina Blu, presentata al Salone dell’Automobile di Bruxelles in Benelux. Con questa nuova edizione speciale, Maserati presenta un SUV che unisce un look esclusivo e raffinato a un pacchetto tecnologico completo, rendendo ogni viaggio ancora più piacevole e confortevole. Un vero colpo d’occhio è l’esclusivo esterno Night Interaction, che crea un contrasto meraviglioso con i cerchi Pegaso da 21″, le pinze dei freni gialle e il Tridente giallo sul montante C.

Gli interni della Grecale Lumina Blu sono rifiniti con pregiata pelle Chocolate e inserti in radica a poro aperto, tra gli altri. Tra gli altri punti salienti figurano il tetto panoramico, il portellone elettrico con sensore di movimento, i sedili anteriori regolabili in 12 posizioni, riscaldabili e raffreddabili elettricamente, il volante riscaldabile e la telecamera Surround View a 360°. Sotto il cofano dell’edizione speciale Grecale Lumina Blu si trova il familiare motore turbo mild-hybrid da 2,0 litri e 330 CV, abbinato a un cambio automatico a otto rapporti, trazione integrale e differenziale posteriore autobloccante meccanico.

Advertisement

Foto Maserati Official

Infine, una seconda Grecale a Bruxelles mette in risalto proprio le prestazioni elettriche del SUV premium di medie dimensioni di Maserati. Questa Grecale Folgore, con un’autonomia WLTP fino a 580 km, è impreziosita dalla speciale tinta Verde Royale, abbinata ad interni Ghiaccio, sempre della collezione Fuoriserie di Maserati. Con questo programma Fuoriserie, Maserati sottolinea che un’ampia possibilità di personalizzazione è già disponibile per tutti, anche all’interno della gamma standard di modelli. Il SUV 100% elettrico del marchio ora è dotato di serie del sistema di trazione integrale AWD-Disconnect per un’autonomia di guida ancora maggiore. Inoltre, la gamma Maserati Grecale offre numerosi nuovi colori e allestimenti per soddisfare tutte le esigenze e le aspettative dei clienti del marchio.