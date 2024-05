In Europa sale il numero delle immatricolazioni: +12% ad aprile

L’ACEA, l’Associazione dei Costruttori Europei ha fornito dati interessanti sul mercato delle auto del vecchio continente. Nel mese di aprile, infatti, si è registrata una crescita del 12% rispetto ad aprile 2023 portando il settore a una ripresa dopo il rallentamento che si è verificato nel mese di marzo.

L’analisi del mercato europeo delle auto

Le immatricolazioni tra i Paesi dell’UE, il Regno Unito e i Paesi Efta nel mese di aprile 2024 sono state di 1.080.931. Il positivo non è quindi solamente quello nel confronto con lo stesso mese dello scorso anno, ma anche per il primo quadrimestre di quest’anno per il quale le immatricolazioni si assestano su un +6.5%.

Mentre si discute della diffusione delle auto elettriche cinesi in Europa e il dominio di Tesla a livello mondiale, è interessante approfondire i numeri della crescita delle immatricolazioni. I Paesi che hanno fatto meglio sono la Spagna (+23%), la Germania (+19.8), la Francia (+10%) e l’Italia (+7.7%). Il Regno Unito ha contribuito con un +1%.

Le auto elettrice (BEV) hanno ripreso a crescere registrando, dopo due mesi piuttosto complessi, un +14.8%. Crescono anche le auto ibride plug-in (+3.7%), ma anche quelle a benzina (+7.3%), quelle con motorizzazioni alternative come GPL, metano, eccetera (+22.7%) e le ibride non ricaricabili (+33.1%). Anche se in misura nettamente inferiore ma registra una lievissima crescita (+0.03%) anche il mercato delle auto diesel.

Tra i marchi che maggiormente hanno contribuito a questo aumento del numero delle immatricolazioni ci sono Volkswagen (+14.4%), Stellantis (anche se in questo caso c’è un segno negativo di -1.5%) e il gruppo Renault (+11.6%). Dietro di loro ci sono Hyundai/Kia (+1.8), Toyota (+42%) e BMW (+11.6%). In questa speciale classifica ci sono poi Ford (-12.8%), Volvo (+59%), Nissan (+14.2%), Suzuki (+33.7%), Saic (+12.9%), Tesla (-2.3%), Mazda (+17.2%), Jaguar/Land Rover (+12.9%), Honda (+49.6%) e Mitsubishi (+19.8%).

Un mercato che mantiene una certa vivacità e che attende l’esito delle ormai imminenti elezioni europee per capire l’orientamento in materia di auto elettriche e motori endotermici.