Auto elettriche: Tesla ancora leader mondiale, ma BYD si fa pericolosa

Le immatricolazioni di auto elettriche e ibride Plug-in sono aumentate, a livello mondiale, del 19% nel mese di marzo 2024, rispetto allo stesso mese dello scorso anno. A comandare la classifica è sempre Tesla Model Y con poco meno di 119.000 unità, SUV che lo scorso anno è stato il più venduto al mondo. Il podio viene completato dalla BYD Song con 64.000 unità e BYD Qin Plus con 52.000 esemplari. Entrambi i modelli della casa automobilistica cinese includono sia le versioni elettriche che ibride Plug-in.

Auto elettriche: aumentano le immatricolazioni, Tesla e BYD tra le più vendute al mondo

Tra le auto elettriche e ibride Plug-in più vendute a marzo 2024 ci sono diverse BYD, che ricordiamo ha iniziato la costruzione del suo primo stabilimento europeo in Ungheria e sta trattando anche con la Turchia per altri investimenti. Anche il marchio cinese Aito è in crescita, con la sua M7 all’ottavo posto della classifica. Numeri positivi anche per Volkswagen, che piazza la ID.4 e ID.3 rispettivamente al 13° e 19° posto. Tra le escluse dalla top 20 troviamo l’Audi Q4 e-tron con 9.765 unità, seguita dalla Volvo EX30 con 9.626 vendite.

Auto elettriche e ibride Plug-in più vendute al mondo a Marzo 2024

Tesla Model Y – 118.985

BYD Song (BEV e PHEV) – 64.616

BYD Qin Plus (BEV e PHEV) – 52.305

Tesla Model 3 – 41.035

BYD Seagull / Dolphin Mini – 30.466

BYD Yuan Plus / Atto 3 – 29.182

BYD Han (BEV e PHEV) – 23.138

BYD Destroyer 05 – 19.153

Aito M7 – 18.512

BYD Dolphin – 17.959

Wuling HongGuang Mini EV – 16.046

Aion S – 15.009

Volkswagen ID.4 – 13.650

Aion Y – 13.496

BYD Tang (BEV e PHEV) – 13.271

Changan Lumin – 12.231

Wuling Bingo – 12.136

Li Xiang L7 – 12.068

Volkswagen ID.3 – 10.167

Denza D9 (BEV e PHEV) – 10.036

Auto elettriche e ibride Plug-in più vendute al mondo nel 2024 (fino ad ora)

Tesla Model Y – 263.773 BYD

Song (BEV e PHEV) – 146.935

BYD Qin Plus (BEV e PHEV) – 112.222

Tesla Model 3 – 105.727

BYD Seagull / Dolphin Mini – 73.069

AITO M7 – 65.592

BYD Yuan Plus / Atto 3 – 66.992

BYD Dolphin – 53.887

Wuling HongGuang Mini EV – 44.218

BYD HAN (BEV e PHEV) – 41.631

Li Xiang L7 – 35.470

Wuling Bingo – 34.273

BYD Destroyer 05 – 33.389

Changan Lumin – 32.128

Volkswagen ID.4 – 31.794

Aion S – 30.097 Aion Y – 29.901

Volkswagen ID.3 – 26.131

Li Xiang L9 – 25.942

Geely Panda Mini – 23.898

