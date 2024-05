Xiaomi raddoppia la produzione della SU7: troppo alti i tempi di attesa

Continua l’ondata di successo per Xiaomi con la sua SU7, prima berlina elettrica che ha introdotto il marchio nel settore automotive. A distanza di poco più di 40 giorni, l’azienda è riuscita a produrre più di 10.000 esemplari. Si tratta di numeri impressionanti, considerando che il brand non ha esperienza in questo settore. Tuttavia, continua a convincere e gli ordini aumentano a dismisura, tanto da essere costretta a raddoppiare la produzione per non prolungare troppo i tempi di consegna.

Xiaomi SU7: obiettivo 150.000 unità all’anno

L’azienda cinese, che in sole 48 ore ha registrato ben 50.000 ordini, produce la berlina elettrica nello stabilimento di Yizhuang, a Pechino, ad un ritmo di 76 secondi per auto, dunque circa 40 unità ogni ora. Lo stabilimento è al momento attivo soltanto su un turno di 8 ore, dunque l’azienda sta pensando di aumentare la produzione a 16 ore, dunque su un doppio turno.

Al momento l’azienda ha circa 90.000 ordini da completare e l’intera produzione per il 2024 è completamente sold out. Con l’aumento della produzione, l’azienda cinese prevede di assemblare oltre 150.000 veicoli all’anno, soddisfando così la richiesta dei clienti e diminuire i tempi di attesa, che al momento sono in media di 30 settimane.

Il successo della Xiaomi SU7 è dovuto principalmente al suo aspetto moderno, abbinato a tecnologia all’avanguardia e un prezzo decisamente accessibile. In termini di prestazioni può essere comparata alla Porsche Taycan Turbo e la Tesla Model 3. La berlina monta un motore elettrico da 220 kW, con una coppia massima di 400 Nm, che consente di spingere fino ad una velocità massima di 210 km/h. Il pacco batteria con capacità di 70 kWh consente di percorrere 700 km, stimati secondo il ciclo CLTC.

La versione Long Range monta invece una batteria da 94,3 kWh, per un’autonomia di 830 km. La Xiaomi SU7 Max, la top di gamma, può contare su una potenza complessiva di 495 kW, che consente una velocità massima di 265 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,7 secondi. La batteria ha una capacità da 101 kWh, per un’autonomia di 810 km stimata secondo il ciclo CLTC. Il prezzo della berlina SU7 parte da 31.500 euro, mentre la versione Max ha un costo di 38.000 euro.