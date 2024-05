Baidu RT6: la sesta generazione con guida autonoma di livello 4

Parliamo del nuovo robotaxi di Baidu, l’azienda cinese che negli ultimi mesi abbiamo imparato a conoscere per la produzione della JiYue Robocar 01 (la prima auto al mondo a guida autonoma di livello 4) e per l’accordo con Nissan per creare auto intelligenti. Dopo l’annuncio sulla presentazione del modello di Tesla del robotaxi, il veicolo elettrico a guida autonoma, ora arriva l’annuncio da parte di Baidu del suo RT6, il robotaxi di sesta generazione.

Il robotaxi di sesta generazione di Baidu

Durante l’Apollo Day di Baidu l’azienda cinese ha annunciato il suo RT6, il robotaxi di sesta generazione a conferma di un trend ormai consolidato e di un mercato particolarmente vivace. Tra gli aspetti interessanti di quest’automobile con sistema di guida autonoma di livello 4 (che si guida da sola quindi) c’è un prezzo molto competitivo: poco più di 26200€ (ben al di sotto di modelli di auto come la IM L5 e la Xiaomi SU7).

Ma è l’innovazione tecnologica il vero motivo di interesse del robotaxi di sesta generazione di Baidu. Parliamo infatti di un’automobile con 5 unità LIDAR con 40 sensori collocati in sette diversi punti del veicolo. Un insieme di componenti che rivelano persone e oggetti fino a 400 metri di distanza per una potenza di calcolo di 1200 TOPS. Il dato non vi dice nulla? È più del doppio della capacità di calcolo di una vettura Xpeng, considerata uno dei punti di riferimento delle auto elettriche con sistemi di guida autonoma.

Il Baidu RT6 è sostanzialmente un SUV elettrico che misura 4.75 metri di lunghezza, 1.85 metri di larghezza, 1.715 metri di altezza e un passo di 2.83 metri. Il gruppo propulsore prevede un’unità elettrica da 110 kW distribuita da BYD che consente al veicolo di raggiungere i 135 kmh di velocità. Il pacco batterie, invece, è al litio ferro fosfato.

Sul frontale del robotaxi di Baidu troviamo fari Starlight che interagiscono con gli utenti della strada mostrandogli segnali interattivi. Tra le funzioni più affascinanti del Baidu RT6 ci sono le porte scorrevoli elettriche che, agendo su un apposito pulsante, possono essere bloccate per favorire l’uscita e l’ingresso dei passeggeri. All’interno dell’abitacolo c’è un ampio spazio per i passeggeri anche grazie al volante retrattile e una distribuzione degli elementi ottimizzata. Ogni sedile è dotato di funzione di massaggio e di riscaldamento. Tanto comfort a bordo per i passeggeri che possono controllare le varie funzioni tramite comando vocale e sfruttare le tante soluzioni di sicurezza come gli airbag laterali.

L’auto è controllata da un sistema operativo Apollo ADFNS che è in grado di apprendere informazioni dal mondo esterno in maniera autonoma. Il sistema di guida autonoma di livello 4, invece, ha una precisione superiore a quella dell’occhio umano potendo analizzare tutto ciò che accade intorno al mezzo.