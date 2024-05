Nuova Renault 5 E-Tech Electric, annunciati i prezzi e le date per gli ordini

Annunciato l’avvio delle prenotazioni per la Renault 5. A partire dal 31 maggio sarà possibile ordinare la nuova compatta francese, nella nuova denominazione “E-Tech Electric”. La Renault 5 sarà disponibile nel 2024 in due versioni ben equipaggiate, Techno e Iconic Cinq, entrambe con batteria da 52 kWh e un’autonomia fino a 410 km secondo il ciclo WLTP. Adesso, Peugeot, Fiat e Citroen trovano una concorrente davvero tosta.

Nel corso del 2025 saranno introdotte altre tre versioni: Five, Evolution e un’edizione speciale Roland-Garros. Le prime due con una batteria più piccola da 40 kWh e un’autonomia di 300 km. I prezzi attuali in Italia partono da 32.900 euro per la versione Techno, ma è previsto che possano scendere a 21.900 euro con l’introduzione dei nuovi incentivi statali nel 2024.

Secondo quanto comunicato da Renault, il prezzo di partenza per queste versioni per l’anno prossimo sarà di circa 25.000 euro (esclusi gli incentivi statali). Nel 2025 verrà introdotta anche la versione di punta, l’edizione speciale Roland-Garros, un omaggio allo storico torneo di tennis francese, disponibile in un numero limitato di esemplari.

Le versioni Techno e Iconic Cinq offriranno una ricca dotazione di serie con pompa di calore, il caricatore V2L AC da 11 kW, la ricarica rapida DC fino a 100 kW, il climatizzatore automatico, cerchi in lega da 18 pollici. Per i cerchi c’è anche l’opzione per quelli più grandi da 19 pollici. E ancora, la retrocamera, l’Adaptive Cruise Control e il sistema di infotainment ‘OpenR Link’ con quadro strumenti da 10 pollici e display centrale da 10,1 pollici.

Stando a quanto dichiarato da Renault, la priorità per l’acquisto sarà data ai possessori di R5 R Pass, cioè coloro che hanno eseguito una pre-registrazione sul sito dell’auto. Va da sé che questa R5 rappresenta un’offerta competitiva nel mercato dei veicoli elettrici.

Parte così la sfida a modelli Stellantis come la Peugeot e-208, che parte da circa 36mila euro, esclusi sconti, la Fiat 500e, con un motore da 95 CV e una batteria da 24 kWh, che parte da 29mila euro e la Citroën ë-C3, con un prezzo di partenza di circa 23mila euro. Capitolo a parte è la Dacia Spring resta imbattibile a un prezzo di 18.590 euro, ma è meno potente e meno ricca di equipaggiamenti.