Bugatti “fonde” Chiron e Veyron per chi non accetta limiti di spesa

La Bugatti Chiron potrebbe anche essere (lo è decisamente) già abbastanza per il vostro ego e per il vostro conto in banca, ma la casa di Molsheim ha deciso di ricordare che all’eccesso non c’è mai fine. Nasce così la Bugatti FKP Hommage, un’esclusiva hyper-GT concepita come la “Veyron definitiva”.

Il nome è un tributo a Ferdinand Karl Piëch, l’ex boss del Gruppo Volkswagen scomparso sette anni fa, ovvero l’uomo che decise, con la grazia di un imperatore, che il mondo aveva assoluto bisogno di un motore W16 da ammirare tra le strade cittadine.

Prodotta dalla divisione Solitaire, reparto specializzato nel trasformare i desideri più stravaganti in metallo e fibra di carbonio, la FKP Hommage utilizza la Chiron come base, ma con l’anima rivolta al lontano 2005. Sotto il cofano batte il leggendario W16 da 8,0 litri con quattro turbine, capace di scatenare ben 1578 CV. Si tratta della configurazione già vista sulla Bugatti Chiron Super Sport, ma con un sistema di raffreddamento e intercooler potenziati, oltre a un cambio rinforzato, perché quando hai quasi milleseicento cavalli, il rischio di “sfollare” al semaforo va gestito con estrema cautela.

Esteticamente, il capo designer Frank Hale ha ripreso i tratti distintivi della Veyron 16.4, aggiornandoli per il 2026. La griglia a ferro di cavallo è ora tridimensionale e verticale, affiancata da fari a LED a forma di L che conferiscono all’auto uno sguardo riconoscibilissimo e unico. La carrozzeria bicolore in rosso e nero carbonio nasconde interni che farebbero sembrare spartana una reggia.

La console centrale è ricavata da un unico blocco di alluminio e nell’abitacolo spicca un orologio Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon. Il sistema lo fa ruotare automaticamente diverse volte all’ora senza alcun collegamento meccanico.

Il prezzo per questo omaggio alla storia? Un portavoce ha confermato che l’auto costa oltre 10 milioni di euro. In fondo, è solo poco meno dei 12 milioni della Voiture Noire, praticamente un affare, stavolta, no?