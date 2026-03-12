Dacia Sandero, quale futuro attende il modello? Il rischio con la nuova strategia

La Sandero resta la Dacia più venduta in Europa e non esistono al momento segnali che facciano pensare a un pensionamento del modello. Il marchio si è limitato a parlare di un “prossimo capitolo” senza entrare nei dettagli, anche perché l’attuale generazione ha appena ricevuto un restyling e ha davanti a sé ancora una parte significativa del proprio ciclo di vita.

Advertisement

Dacia Sandero, quale sarà il futuro del modello?

Quello che si sa è che la futura Sandero adotterà una strategia multi-energia, il che lascia pensare a una gamma che manterrà i motori benzina e la soluzione GPL Eco-G già presente sul modello attuale ma che dovrebbe accogliere anche una versione ibrida, una novità importante per un modello che fino a oggi non ha mai proposto alcuna forma di elettrificazione. La scelta sarebbe coerente con gli obiettivi dichiarati da Dacia all’interno del piano futuREady presentato dal gruppo Renault il 10 marzo, che punta a far sì che entro il 2030 circa due terzi delle vendite del marchio siano rappresentati da modelli elettrificati, sommando elettrici e ibridi.

Advertisement

L’elettrificazione della gamma Dacia va del resto ben oltre la Sandero. Oggi il marchio propone una sola vettura a batteria, la Spring, ma il piano prevede l’arrivo di altri tre modelli elettrici entro la fine del decennio, un ampliamento importante per un brand che ha costruito la propria identità su semplicità, prezzi contenuti e motorizzazioni tradizionali. Parallelamente, Dacia non intende abbandonare le soluzioni che ne hanno sostenuto il successo fino a oggi, con le motorizzazioni ibride e il GPL Eco-G che continueranno ad avere un ruolo fondamentale su modelli come Jogger, Duster, Bigster e sulla futura Striker, che potrebbe avere anche una variante fastback. Inoltre, un’altra notizia certa è che la Sandero Stepway diventerà un modello a sé stante, probabilmente con un altro nome, grazie al suo incredibile successo.

Una Sandero ibrida avrebbe un peso rilevante in questo percorso, perché permetterebbe al marchio di avvicinare gli obiettivi di elettrificazione senza sacrificare l’accessibilità che ha sempre rappresentato il tratto distintivo del modello, rispondendo a un mercato che sta cambiando ma che nel segmento delle compatte continua a premiare soprattutto il rapporto tra prezzo e funzionalità quotidiana.