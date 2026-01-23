Larte Design sfida il buongusto con la sua Lamborghini Urus SE

Non sentivamo esattamente il bisogno di un altro kit carrozzeria aftermarket per la Lamborghini Urus. Sarebbe l’atteggiamento razionale, ma la razionalità non è esattamente ciò che spinge i proprietari di un super SUV da quasi ottocento cavalli.

Larte Design ha così deciso di lanciare il kit Largenda, dedicato specificamente alla nuova Urus SE ibrida, raddoppiando l’effetto scenografico per chi teme di potersi davvero mimetizzare troppo nel traffico cittadino. A differenza delle estetiche fantastiche di tuner come Mansory, Larte propone un’aggressività più studiata, che pur catturando l’occhio evita di scivolare nel “kitsch totale”, a meno che non decidiate di optare per accostamenti cromatici come il nero opaco e il rosa shocking.

Il pacchetto Largenda è un trionfo di fibra di carbonio. Sulla fascia anteriore troviamo nuovi inserti e uno splitter affilato, ma il pezzo forte è il monumentale cofano in carbonio a dir poco impressionante. Le fiancate non sono da meno, arricchite da nuovi passaruota anteriori e posteriori, calotte degli specchietti distintive e un set di imponenti cerchi forgiati.

È però il retro a subire la metamorfosi più radicale. Spoiler montato sul tetto aggiunge altezza, mentre un labbro aerodinamico sul portellone e un diffusore personalizzato ridisegnano completamente il profilo inferiore. Proprio nel diffusore compaiono terminali di scarico inediti e una coppia di luci di stop verticali ispirate alla Formula 1.

Sotto tutta questa magniloquenza estetica, la Urus SE batte ancora il cuore di un V8 biturbo da 4,0 litri, assistito da un motore elettrico da 189 CV. Il risultato è una potenza combinata di ben 789 CV, supportata da una batteria da 25,9 kWh. Questo significa che è possibile utilizzare il SUV in modalità esclusivamente elettrica per circa 60 km, godendovi il silenzio prima che il V8 torni a reclamare la sua autorità.

Ogni componente del kit è disponibile in finitura lucida, opaca o verniciata in tinta, permettendo ai clienti di scegliere se vogliono essere “discreti” o se preferiscono il contrasto estremo.