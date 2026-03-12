Una cattiva idea: BMW M4 Competition nuova di zecca segata a metà

C’è un limite oltre il quale una BMW M4 Competition smette di essere una sportiva e diventa qualcos’altro. DinMann, preparatore californiano con il gusto per l’eccesso, quel limite lo ha cercato e attraversato senza troppi rimpianti.

Il risultato si chiama M4 Maloo, un pickup ad alte prestazioni ricavato, senza mezzi termini, da una M4 Competition acquistata nuova di zecca. Non un’auto incidentata recuperata per buona pace delle assicurazioni, ma una vettura intatta, presa dal concessionario e rielaborata da zero. Un peccato mortale, penserebbero in molti.

Vista di fronte, la M4 Maloo non tradisce nulla. La doppia griglia a rene XXL è lì, identica a quella che BMW ha imposto al mondo con la forza dei fatti compiuti. È spostandosi sul fianco che il progetto rivela la sua natura: DinMann ha tagliato il tetto a metà e ridisegnato l’intera coda per darle le proporzioni di un pickup. Un intervento chirurgico sulla carrozzeria accompagnato da un uso estensivo della fibra di carbonio, dentro e fuori.

Però, il motore (altrimenti di che modifica americana stiamo parlando?) non è rimasto a guardare. Il sei cilindri biturbo da 3 litri della M4 Competition eroga 510 CV nella versione di serie: una cifra che evidentemente a DinMann non bastava. Nuovo impianto di scarico, turbocompressore rivisto, centralina ritarata. I cavalli esatti non sono stati comunicati, scelta comprensibile per chi vuole mantenere un po’ di suspense attorno alla propria creatura, ma c’è di sicuro un aumento significativo delle prestazioni.

La M4 Maloo è ora sul mercato. L’esemplare in vendita conta 7.500 miglia, poco più di 12.000 km, e viene proposto a 145.000 dollari, equivalenti a circa 125.500 euro al cambio attuale. Una cifra che racconta quanto costi trasformare un’icona della sportività tedesca in qualcosa che Monaco di Baviera non avrebbe mai immaginato. Agli americani, del resto, queste ibridazioni estreme piacciono da sempre. E in California la M4 Maloo sembra quasi logica.