In California la polizia si affida a una flotta di Tesla

Tesla fa colpo sulle forze dell’ordine americane ed è davvero tutto di guadagnato per l’azienda di Elon Musk. A South Pasadena, in California, infatti, il marchio statunitense ha trasformato in realtà un traguardo significativo della municipalità californiana. La città, non la prima negli Stati Uniti, si è dotata di una flotta di auto della polizia completamente elettrica.

L’anno scorso, il dipartimento di polizia aveva anticipato, tra i suoi piani per la mobilità, la volontà di adottare veicoli elettrici ed è così che ha mantenuto la promessa introducendo ben venti Tesla. In dettaglio, sono state aggiunte dieci Tesla Model Y e dieci Model 3, destinate ad attività investigative e amministrative.

I veicoli della casa automobilistica americana sono stati noleggiati con un contratto quinquennale e successivamente modificati dalla divisione Up.Fit di Unplugged Performance. Per garantire che le venti auto della polizia elettriche siano sempre operative, la città ha installato anche altre 34 stazioni di ricarica presso il Dipartimento di Polizia e i Vigili del Fuoco, di cui 14 saranno accessibili anche al pubblico. Inoltre, tra queste nuove infrastrutture di ricarica, è prevista l’installazione di una stazione di ricarica rapida.

South Pasadena ha anche collaborato con il programma Power Ready di Clean Power Alliance (CPA) per l’installazione di pannelli solari e batterie di accumulo, che forniranno energia pulita e serviranno come backup in caso di interruzione.

Secondo le autorità di polizia, il passaggio ai veicoli elettrici porterà a un risparmio di circa 400.000 dollari (circa 370.000 euro) in dieci anni. I costi operativi previsti scenderanno a circa la metà rispetto alle auto a benzina. South Pasadena non è l’unica città ad adottare una flotta di veicoli elettrici. A New York, già circolano centinaia di auto elettriche, tra cui Ford Mustang Mach-E e Tesla Model 3. Dall’estate 2022, oltre 100 SUV Ford sono utilizzati per le pattuglie a New York. Qui, inoltre, 250 Tesla sono in servizio grazie a un accordo da 12,5 milioni di dollari con la casa automobilistica.