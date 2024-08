Tesla, c’era una volta la soddisfazione del cliente

Sembrano già lontani i tempi (per la verità, recenti) in cui Tesla dominava incontrastata nel campo della soddisfazione dei suoi affezionati clienti di veicoli elettrici. Un recente sondaggio di JD Power, infatti, rivela un calo importante da questo punto di vista. Cosa sta succedendo alla casa americana?

Secondo questo recente studio, le auto elettriche prodotte dalle case automobilistiche tradizionali hanno superato quelle di Tesla. Il marchio americano, un tempo, erano quasi il simbolo del cliente “coccolato”. Nel corso degli ultimi 2 anni in particolare, con le diverse problematiche riscontrate in alcuni modelli, la musica è un po’ cambiata.

Nel 2024, il punteggio di soddisfazione dei proprietari di veicoli elettrici non Tesla ha raggiunto un record storico di 877 punti, superando i 870 punti di Tesla. Questo declino segue un trend negativo per Tesla. I punteggi relativi al marchio americano hanno continuato a scendere costantemente negli ultimi anni, passando da 896 punti nel 2020 a 878 nel 2023. I profitti sono alti ma il fatturato è in diminuzione, proprio come il “gradimento” del pubblico.

Frank Hanley, direttore senior del benchmarking automobilistico presso JD Power, ha evidenziato come i produttori tradizionali abbiano finalmente compreso le esigenze dei clienti. I veicoli arrivano adesso sul mercato con miglioramenti significativi in termini di spazio, qualità dei materiali e facilità d’uso. Questi fattori hanno incrementato “l’attaccamento e l’entusiasmo” dei consumatori e clienti.

Il sondaggio, giunto alla sua 29esima edizione, ha analizzato oltre 99mila risposte di proprietari di veicoli dopo circa 3 mesi di utilizzo. I nuovi veicoli elettrici delle case automobilistiche più blasonate offrono non solo un’autonomia competitiva, ma anche interni di qualità.

Ma come si spiega questo crollo della soddisfazione dei proprietari di Tesla? I modelli più popolari, come la Model S e la Model X, mostrano segni di invecchiamento, mentre la concorrenza mette in mostra modelli sempre più innovativi. Un’altra brutta storia è quella relativa ai richiami: nel primo semestre del 2024, Ford ha richiamato oltre 3,5 milioni di veicoli, seguita da Tesla con 2,5 milioni di unità in 8 richiami.