Ford: ecco come viene immaginata la nuova Fiesta elettrica

In origine, il piano prevedeva che la nuova Ford Fiesta nascesse sulla base della futura Volkswagen ID. Polo. Un’ipotesi che, però, è stata accantonata. Oggi il costruttore americano guarda alla Francia per dare forma alla prossima generazione della sua storica segmento B elettrica. Il partner individuato è Renault, mentre il modello di riferimento è la Renault 5 E-Tech, la reinterpretazione a zero emissioni della celebre “R5”.

Ford e Renault hanno annunciato una partnership strategica che prevede il lancio, da parte dell’Ovale Blu, di almeno due modelli elettrici destinati al mercato europeo basati sulla piattaforma AmpR. È la stessa architettura su cui poggiano la Renault 5 E-Tech e la 4 elettrica, ma anche l’Alpine A290 e la futura Nissan Micra a batteria.

Tra i modelli attesi con il marchio Ford ci sarebbe proprio una nuova Fiesta completamente elettrica. Secondo le voci, la vettura potrebbe essere prodotta fianco a fianco con la Renault 5 nello stabilimento ElectriCity Douai, uno dei poli strategici del gruppo francese per la mobilità a zero emissioni.

Ma cosa aspettarsi, concretamente, da questa Fiesta di nuova generazione? Le indiscrezioni suggeriscono che non si tratterà di una semplice Renault 5 con logo Ford. Il marchio americano interverrebbe in modo deciso su design esterno e abitacolo per differenziarla, lasciando la propria impronta anche su assetto e tarature del telaio, oltre che su altri componenti chiave.

Sul fronte tecnico, la gamma dei powertrain dovrebbe ricalcare quella della cugina francese. Si parla quindi di un motore anteriore da 121 CV per le versioni standard e di una configurazione più prestazionale da 215 CV, che potrebbe riportare in vita lo spirito della Fiesta ST in chiave elettrica. Le batterie dovrebbero essere da 40 e 52 kWh, rispettivamente, secondo le anticipazioni.

Partendo proprio da queste voci, il designer digitale Theottle ha realizzato un render che interpreta una possibile Fiesta elettrica su base Renault 5. Il risultato mostra frontale e coda fortemente ispirati al linguaggio Ford, con proporzioni che restano però quelle della supermini francese.

Resta ora da capire se questa strada verrà davvero percorsa e, soprattutto, se il pubblico accoglierà con entusiasmo il ritorno della Fiesta in una veste completamente elettrica, seppur strettamente imparentata con la Renault 5.