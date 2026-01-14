Shelby Super Snake 2026, 300 unità per una Mustang pronta a sfidare la GTD

Presentata a Scottsdale, la Shelby Super Snake 2026 è una delle Mustang più elaborate di sempre. Con oltre 830 cavalli e una produzione limitata a 300 unità, questa versione nasce per spingersi ben oltre i confini tradizionali delle muscle car, arrivando a confrontarsi direttamente con le supercar. Il tutto con un prezzo che, pur elevato, resta nettamente inferiore a quello delle rivali più esclusive.

Alla base del progetto c’è la Ford Mustang di ultima generazione. La Super Snake si propone come la versione più potente oggi presente nel catalogo Shelby, superando nettamente tutte le altre declinazioni stradali del marchio. Il cuore resta il noto V8 5.0 Coyote, ma portato a un livello che fino a poco tempo fa sembrava impensabile per un’auto omologata per l’uso quotidiano.

Il punto di partenza è una Mustang GT Premium Fastback dotata di Performance Pack, scarico attivo, sospensioni MagneRide, impianto frenante con pinze rosse e sistema audio Bang & Olufsen. In configurazione standard il V8 aspirato eroga 480 cavalli, esattamente come una Mustang GT di serie. La trasformazione radicale avviene però con l’adozione del sistema di sovralimentazione firmato Shelby. Il compressore volumetrico Whipple da 3,0 litri, alimentato con benzina a 93 ottani, permette di superare la soglia degli 830 cavalli, rendendo la Super Snake la Mustang Shelby più potente mai realizzata per la strada.

Il motore beneficia di un sistema di raffreddamento potenziato, mentre lo scarico Shelby by Borla enfatizza il carattere del V8. La trasmissione viene rinforzata con semiassi dedicati, l’assetto è specifico Shelby e l’impianto frenante è maggiorato per gestire prestazioni di livello nettamente superiore. Le versioni con cambio manuale a sei rapporti adottano inoltre un leveraggio a corsa corta, pensato per rendere le cambiate più rapide e precise.

Shelby equipaggia tutte le Super Snake con cerchi forgiati in magnesio da 20 pollici, che consentono una riduzione della massa rotante di circa 16,7 kg. Un valore che si traduce in benefici in accelerazione, frenata e risposta dello sterzo, contribuendo a trasformare la Mustang in una vera macchina da pista pur restando utilizzabile su strada.

Il prezzo di partenza della Shelby Super Snake 2026 è fissato a 175.885 dollari, circa 162.000 euro al cambio attuale. Una cifra elevata, ma che include già l’auto e l’intero pacchetto di modifiche Shelby, oltre a una garanzia di tre anni o 36.000 miglia. Ricordiamo che una GT standard parte da meno di 60.000 dollari, una Dark Horse supera i 70.000, mentre la Ford Mustang GTD va oltre i 300.000 dollari pur offrendo una potenza leggermente inferiore.

La produzione, limitata al solo mercato statunitense, prevede 300 unità numerate, ciascuna arricchita da dettagli esclusivi come la targhetta seriale sulla plancia, finiture interne dedicate e un’estetica profondamente rivista.