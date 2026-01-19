Ford, come dovrebbe essere il Bronco il salsa europea

Ford ha finalmente deciso. Se l’Europa non vuole le sue auto elettriche silenziose, allora le darà un bel pezzo d’America, possibilmente con un design da fuoristrada, con tutte le (possibili) contraddizioni del caso. La casa dell’Ovale Blu starebbe preparando il lancio di un nuovo SUV robusto ispirato all’iconico Bronco, che fungerà da sostituto indiretto della Focus, ormai in pensione dopo 27 anni di onorata carriera.

Advertisement

Prodotto a Valencia, in Spagna, sulla piattaforma C2 della Kuga, questo nuovo crossover dal sapore yankee arriverà nel 2027. Jim Farley, CEO di Ford, lo ha lasciato intendere chiaramente al Salone di Detroi. La famiglia Bronco si sta allargando globalmente e l’Europa è la prossima frontiera.

Advertisement

La strategia stravede per la possibilità di sfruttare il fascino dei bordi squadrati e delle silhouette verticali per distinguersi dai rivali, proprio come già tentato con il SUV elettrico Explorer. Ma qui c’è una differenza fondamentale: niente motori esclusivamente batteria. In linea con una domanda di veicoli elettrici inferiore alle aspettative, il nuovo Bronco europeo punterà tutto su alimentazioni ibride plug-in e motori a combustione.

L’obiettivo di questo “Baby Bronco” non è solo estetico. Ford deve ricostruire una quota di mercato in caduta libera e compensare le vendite pigre dei modelli elettrici Capri ed Explorer, che hanno causato non pochi grattacapi (e tagli di posti di lavoro) a Colonia. Invece di inseguire il segmento premium, Ford punterà al sodo, sfidando direttamente campioni di incassi come Volkswagen Tiguan, Kia Sportage e Hyundai Tucson.

Sotto la guida del neo-nominato Jim Baumbick, Ford cercherà di offrire un prodotto rilevante che cavalchi lo spirito del 4×4 statunitense, ma con i piedi piantati nel segmento C europeo. Aspettatevi quindi linee molto verticali, un design a due volumi molto più tradizionale della Kuga e un’indole da duro che, almeno sulla carta, promette di far dimenticare la nostalgia della Focus.