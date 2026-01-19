Ford Focus RS 2027, il “mostro” con il cuore della Mustang

Ford ha deciso di staccare la spina, letteralmente, al suo F-150 Lightning. Dopo soli tre anni, il gigante elettrico va in pensione perché l’Ovale Blu ha capito che investire in enormi e costosi veicoli a batteria è un ottimo modo per svuotare le casse senza riempire i garage dei cittadini. In Nord America, la parola d’ordine ora è EREV, il veicolo elettrico ad “autonomia estesa”. La prossima generazione di pick-up, infatti, avrà un motore a combustione che fa da “badante” alla batteria, mentre i veicoli elettrici puri si sposteranno su una nuova piattaforma dedicata più economica.

In Europa, dopo aver celebrato il funerale di icone come Fiesta e Focus, ci si aspetta una “rinascita” industriale ma solo grazie alla partnership con Renault. Ka, Fiesta e Focus potrebbero tornare in vita basandosi sulle architetture delle nuove Twingo, Renault 5 e Renault 4 E-Tech. Un’idea che però fa tremare gli appassionati è il rischio di assistere a quella “sindrome Mitsubishi”, dove il cambio del badge trasforma una Clio in una Colt senza troppa fantasia.

Per fortuna, dove non arriva la mano aziendale, arrivano i sogni in digitale. Il creatore digitale Digimods DESIGN ha deciso di ignorare la realtà e di regalarci una Ford Focus RS idealmente pronta per il 2027 e nata da un improbabile trapianto con la nuovissima Mustang Dark Horse SC.

Si è immaginato di prendere il frontale aggressivo della Dark Horse, con il suo cofano ventilato e le prese d’aria voraci, e innestarlo sul corpo a cinque porte di una Focus di terza generazione.

In questo progetto parallelo fatto solamente di pixel, la nuova Ford Focus RS monta il V8 sovralimentato da 5,2 litri della Mustang GTD e un cambio a doppia frizione a sette rapporti. L’estetica è completata da cerchi da pista, pinze freni verde acqua e fanali a LED a freccia. Il tutto è rigorosamente e aerodinamicamente ottimizzato. Ma Ford non farebbe mai un mix del genere nel mondo reale, preferendo probabilmente una pragmatica piattaforma Renault.