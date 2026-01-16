Ford ha bisogno delle batterie BYD per salvare i suoi ibridi

Mentre Detroit cerca di capire dove sia finito l’entusiasmo per l’elettrico puro, Ford sembra aver trovato una soluzione, forse disperata, dipende dai punti di vista. È giunto il momento di bussare alla porta del “nemico” giurato. Secondo indiscrezioni che hanno già fatto salire le azioni BYD dell’1% a Hong Kong, la casa automobilistica americana sarebbe in trattativa con il colosso cinese per l’acquisto di batterie destinate ai suoi modelli ibridi.

E così, l’orgoglio del Michigan si affida alla tecnologia avanzata di Shenzhen per non restare a piedi mentre la domanda di veicoli elettrici subisce un brusco rallentamento.

Le due aziende starebbero ancora discutendo i dettagli del contratto, ma una delle opzioni sul tavolo prevede l’utilizzo delle batterie BYD nei mercati al di fuori degli Stati Uniti, forse per evitare di far venire un colpo ai protezionisti d’oltreoceano.

La prudenza geografica non sarebbe bastata a placare Peter Navarro, consigliere commerciale della Casa Bianca, che sulla piattaforma X ha espresso tutto il suo scetticismo: “Ford vuole sostenere la catena di approvvigionamento di un concorrente cinese? Cosa potrebbe andare storto?”. Una domanda retorica che sottolinea la vulnerabilità di Detroit di fronte alle possibili “estorsioni” tecnologiche dell’Oriente.

Per Ford, però, la realtà dei conti è dura. Dopo aver incassato una svalutazione colossale di 19,5 miliardi di dollari lo scorso dicembre e aver eliminato diversi modelli elettrici dal catalogo, la casa di Detroit ha capito che non può più permettersi la sua costosa spinta verso l’elettrico.

Le case automobilistiche nordamericane, orfane dei crediti d’imposta e incapaci di tenere il passo dei rivali cinesi, si stanno rifugiando nei modelli ibridi e più economici. Accedere a batterie a basso costo e alla tecnologia d’avanguardia di BYD sembra allora l’unico modo per restare in gara. “Parliamo con molte aziende di molte cose”, ha commentato Ford con la tipica vaghezza diplomatica. In soldoni, in tempi di crisi, il passaporto delle batterie è l’ultimo dei problemi.