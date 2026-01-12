Ford, la nuova Fiesta sarà elettrica: ecco il possibile prezzo

Renault e Ford hanno stretto un’alleanza che, almeno nelle intenzioni, dovrebbe rafforzare soprattutto il costruttore americano, oggi impegnato ad ampliare rapidamente la propria offerta di veicoli elettrici accessibili. Ed è proprio in questo contesto che tornano a circolare con insistenza le voci sul possibile ritorno della Ford Fiesta, questa volta però in versione completamente elettrica.

Fiesta e Renault 5, pur molto diverse per carattere e storia, hanno sempre occupato lo stesso segmento di mercato. L’uscita di scena della compatta americana e il grande successo del nuovo modello francese hanno alimentato l’ipotesi di una convergenza tecnica tra i due, sulla scia di quanto già avvenuto con la collaborazione tra Renault e Nissan per la nuova Nissan Micra elettrica.

Secondo quanto riportato dalla testata tedesca Auto Motor und Sport, il progetto sarebbe ormai in fase avanzata. Il ritorno della Fiesta elettrica, descritta come una sorta di “cugina” della Renault 5, viene dato per probabile intorno al 2028, a circa cinque anni dalla fine della produzione dell’ultima Fiesta uscita dallo stabilimento di Colonia. La nuova generazione, sempre secondo queste indiscrezioni, non prevedrebbe alcuna variante termica.

L’accordo con Renault permetterebbe a Ford di utilizzare la piattaforma elettrica del gruppo francese e i principali componenti meccanici. La casa automobilistica americana manterrebbe però piena libertà su design esterno, interni e messa a punto del veicolo. Sul fronte tecnico si parla delle stesse soluzioni già viste sulla Renault 5, con batterie da 40 o 52 kWh abbinate a motori da 120 o 150 CV. La versione base da 95 CV, invece, non sarebbe prevista per la Fiesta. L’autonomia stimata arriverebbe fino a circa 400 chilometri.

Resta ancora da chiarire il posizionamento di prezzo. Le prime ipotesi indicano una soglia inferiore ai 30.000 euro, probabilmente intorno ai 28.000 euro nella versione d’accesso. Un valore molto vicino a quello della Nissan Micra elettrica, proposta a partire da circa 27.700 euro, segno di una competizione sempre più serrata nel segmento.

La nuova Ford Fiesta elettrica si troverebbe ad affrontare una concorrenza ormai ampia e ben strutturata: oltre a Renault 5 e Micra, ci sarebbero anche i futuri modelli elettrici compatti del gruppo Volkswagen, senza dimenticare Peugeot E-208, Citroën ë-C3 e Opel Corsa Electric.

Con questo progetto, la gamma elettrica Ford si arricchirebbe ulteriormente, affiancando modelli come Puma Gen-E, Explorer, Capri e Mustang Mach-E. Parallelamente, l’alleanza con Renault potrebbe favorire anche l’espansione dell’offerta ibrida. Tra le voci più insistenti c’è persino quella di un possibile ritorno della Focus, reinterpretata come SUV compatto dal look robusto ispirato al Bronco, ma senza vere ambizioni off-road.