Il futuro della personalizzazione Porsche si gioca a livello molecolare

Cambiare colore premendo un tasto, a quanto pare, non è fantascienza, ma è quello che Porsche ha messo nero su bianco in un deposito di brevetto che punta dritto al futuro della carrozzeria.

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La tecnologia si chiama elettroforetica, e il principio è elementare e il risultato è spettacolare. Uno strato attivo integrato nei pannelli della carrozzeria contiene particelle microscopiche sospese in un fluido. Quando si applica una tensione specifica alla superficie, quelle particelle si riorganizzano, assorbendo o riflettendo la luce in modo diverso.

La vettura passa da una tinta uniforme a una livrea con strisce da rally, quelle strisce, le stesse che hanno fatto la storia del marchio sulle 911 degli anni Settanta, nel tempo di un click.

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Il brevetto specifica che il sistema è progettato per resistere alla guida ad alta velocità e alle variazioni atmosferiche. Niente che si sfalda al primo acquazzone o si opacizza con il calore del Nürburgring.

La mossa legale è altrettanto interessante di quella tecnica. Porsche ha redatto le rivendicazioni con un linguaggio volutamente ampio, abbracciando diverse tipologie di rivestimenti adattabili. È una scelta strategica perché protegge il metodo specifico di applicazione delle pellicole elettroforetiche dalla concorrenza, ma lascia spazio interno per sperimentare con materiali ed effetti futuri.

Nel settore premium, dove le “smart skin” stanno diventando il nuovo campo di battaglia dell’identità di marca, arrivare primi con il brevetto vale quanto arrivare primi con il prodotto.

Con l’accelerazione verso il veicolo definito dal software, la personalizzazione visiva diventa uno dei pochi territori dove un costruttore può ancora distinguersi in modo radicale. Non basta più la mappa motore aggiornata via OTA, adesso serve qualcosa che si veda, che si mostri, che cambi. Una Porsche che la mattina è grigia Quarzo e il pomeriggio sfoggia le strisce Martini è una proposta che parla direttamente all’ego del cliente.

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Per chi compra, si tradurrà quasi certamente in programmi di personalizzazione digitale in abbonamento o a pacchetto. Il colore non sarà più una scelta fatta in concessionaria per i prossimi dieci anni, ma un parametro fluido, aggiornabile, stagionale.