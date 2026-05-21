Kia EV1, anche i coreani all’assalto dell’elettrico low-cost

Kia si prende il suo tempo, probabilmente fa bene. Mentre i marchi cinesi costruiscono elettriche entry-level a ritmi forsennati, il costruttore coreano lavora da due anni a un progetto che punta a fare le cose per bene piuttosto che per prime. Si chiama EV1, arriverà nel 2028, e il prezzo dichiarato è di circa 20.000 euro per il mercato europeo continentale. A riportarlo è Auto Express, che ha raccolto le dichiarazioni di Ted Lee, Vicepresidente esecutivo e responsabile delle operazioni globali di Kia.

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Non è un’auto economica in senso classico. L’EV1 sarà il primo veicolo del marchio classificato come Software Defined Vehicle, hardware e software sviluppati su binari separati, cicli di aggiornamento più brevi, costi contenuti nel lungo periodo. Una filosofia che Kia aveva già annunciato lo scorso aprile per i modelli di grandi dimensioni e che ora scende, per la prima volta, nel segmento di accesso. Tra le funzionalità previste c’è la guida automatizzata in autostrada, in un’auto che costerà quanto una utilitaria a benzina.

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Alla base del progetto c’è un’architettura condivisa con Hyundai, sviluppata congiuntamente dai due costruttori del gruppo e pensata come fondamenta comuni per le rispettive entry-level elettriche. Hyundai seguirà con un modello gemello che potrebbe debuttare come Ioniq 1, erede designato della i10 a benzina e possibile sostituto della Inster. Qui però potremmo sconfinare nelle valutazioni editoriali, quindi speculazioni.

L’EV1 dovrebbe raccogliere l’eredità della Picanto, la microcar della casa coreana ferma alla terza generazione dal 2017, aggiornata nel 2023, ma rimasta ancorata al motore termico. Con il suo arrivo, la gamma elettrica di Kia raggiungerà sei modelli complessivi: accanto agli EV3, EV6 ed EV9 già consolidati sul mercato, si aggiungeranno la EV5 e il crossover compatto EV2, entrambi in fase di lancio.

Il quadro è quello di un costruttore che pianifica. Due anni di sviluppo già alle spalle, due ancora davanti: Kia sta costruendo la sua risposta al low-cost elettrico con la stessa metodicità con cui, in passato, ha trasformato la propria reputazione da produttore di seconde scelte a punto di riferimento del segmento.